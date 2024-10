Festival Octubre Corto exhibe una selección de innovadoras propuestas audiovisuales de la XXXIX Muestra de Arte Joven

LOGROÑO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dentro de su recorrido por diferentes puntos de la región, la XXXIX Muestra Itinerante de Arte Joven de La Rioja, organizada por el IRJ, hace parada este mes de octubre en la celebración del festival arnedano 'Octubre Corto'. Una exposición con la que el IRJ quiere seguir fomentando y apoyando el talento de jóvenes creadores y promover las prácticas artísticas contemporáneas.

El director del IRJ, Juan Diego Alcaide, ha inaugurado hoy, 17 de octubre, la exposición en el Teatro Cervantes de Arnedo, acompañado por la vicealcaldesa, Rosa Herce, y el director del festival, Chechu León. Desde hoy y hasta el próximo 26 de octubre se podrá disfrutar de una selección de obras de la Muestra Itinerante, que recoge innovadoras propuestas de audiovisuales experimentales.

En la exposición, a la que se podrá acceder desde dos horas antes de cada sesión del Festival, podemos ver la obra 'Me veo la nuca', de la madrileña Mayte Gómez Molina, un videoselfie que reflexiona, a través del uso de filtros en redes sociales que modifican nuestra apariencia física, sobre la deformación cognitiva de la identidad en entornos digitales. Por su parte, 'Ser Carne: talla o vivir', del riojano Mario Manso, es una videoperformance en la que acciones repetitivas generan un discurso reflexivo sobre la carne. A su vez, 'Ethernal state of birth' es el título del proyecto de la avilesa Violeta López López, una página web interactiva realizada partir de una investigación sobre la poética de la física que se llevó a cabo en el acelerador de partículas GSI/FAIR en Darmstadt, Alemania.

La riojana Alba de Miguel participa en la muestra con 'La obra de la obra', un registro audiovisual de una performance que reflexiona sobre la descontextualización de objetos cotidianos a través de la danza. En 'I just found a hair of yours', del gaditano Pepe Reyes Caballero, contemplaremos una pieza audiovisual que yuxtapone imágenes y texto para reflexionar sobre procesos relacionados con la identidad y la relación entre el espacio público y el privado en los entornos digitales.

Además, se muestran audiovisuales sobre los trabajos pertenecientes a la modalidad de 'Proyectos de Creación para riojanos', y algunas muestras de sus piezas: 'Ensayo de un accidente', de Clara Aguilar, consiste en un conjunto de experiencias y acciones que reflexionan sobre la pieza artística y su validación como obra de arte. 'M.A.N.T.A.', de Manuela Puch -que además fue proyectado en la edición de 2023 de Octubre Corto-, es un cortometraje experimental que puede ser definido como una experiencia sensorial, visual y contemplativa.

Por último, 'Softman 3000', de Anca Petrei, es un proyecto de arte textil que, a través del humor y la ironía, y utilizando materiales y técnicas textiles tradicionales, reinterpreta el concepto de muñeca hinchable para reflexionar sobre temas relacionados con la masculinidad y la feminidad, los cuerpos o la identidad.

Los objetivos del Instituto Riojano de la Juventud al organizar esta itinerancia por localidades riojanas son, por un lado, apoyar el proceso personal y el talento de las personas jóvenes creadoras, promocionando sus trabajos en todas estas exposiciones; y, además, acercar el arte contemporáneo a lugares de menor tamaño y entornos rurales, para fomentar con ello el interés por las prácticas artísticas contemporáneas entre los jóvenes, sabiendo que esto favorecerá también su futuro.

Los trabajos que se exponen fueron escogidos de entre los más de cuatrocientos recibidos en la convocatoria por un jurado de expertos formado por: Juan Diego Alcaide, director del IRJ; Mónica Yoldi, directora de la Esdir y doctora en Bellas Artes; Silvia Lindner, directora del Museo Würth La Rioja; Jesús Rocandio, director de la Casa de la Imagen; Carlos Rosales, artista, profesor y comisario de exposiciones; Julio Hontana, artista, profesor y comisario de exposiciones e Ignacio Martínez, director de la Esdir en la fecha del fallo del jurado.