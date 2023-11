La Filmoteca Rafael Azcona proyecta ocho largometrajes para el mes de noviembre

LOGROÑO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Rafael Azcona abre el telón del mes de noviembre con ocho largometrajes, cuatro de ellos grandes clásicos de Hollywood y otras cuatro destacadas obras de producción nacional y reciente distribución. 'Badlands' -Concha de Oro en el Festival de San Sebastián de 1973-, 'Bird' -un Oscar-, 'Uno de los nuestros' -un Oscar- y 'El curioso caso de Benjamin Button' -tres Oscar- integran la sección enmarcada en el centenario de Warner Bross.

Completan la programación de este penúltimo mes del año cuatro propuestas españolas que forman parte de la colaboración con el festival Play La Rioja: 'Creatura' -mejor película europea en Cannes-, 'Las chicas están bien', 'La pistola' y 'La voz del sol'.

'Badlands' (Estados Unidos, 1973) inaugura la programación el próximo martes, 7 de noviembre. La visión impresionista de Terrence Malick impregnó una historia que parte de la ola de asesinatos cometidos por Charles Starkweather a finales de la década de 1950 para mostrar un romance adolescente, interpretado por dos grandes, Martin Sheen y Sissy Spacek.

La película refleja algunos de los elementos que caracterizan el cine de Malick: el enfoque enigmático de la narrativa y los personajes, el uso inusual de la voz en off, la yuxtaposición de la violencia humana con la belleza natural, la investigación poética de los sueños y las pesadillas norteamericanas. Obtuvo la Concha de Oro como mejor propuesta de 1973 en el Festival de San Sebastián, que también reconoció el trabajo de Martin Sheen.

'Creatura' (España, 2023), dirigida y protagonizada por Elena Martín, fue considerada como la mejor película europea de este año en el Festival de Cannes, dentro de la sección independiente Quincena de realizadores. Esta obra relata la historia de Mila y su pareja, que se mudan juntos a un pueblo costero en el que empiezan a advertir que la pérdida de pasión en la relación proviene de un lugar profundo y lejano pero propio. Mila revive algunas de las experiencias de su niñez y juventud; recuerdos que la ayudarán a entender el origen de su bloqueo para así poder ser capaz de reconciliarse con su propio cuerpo. Los espectadores podrán disfrutar esta obra el próximo miércoles, 8 de noviembre.

El magnífico actor y director Clint Eastwood, también músico y compositor, trasladó en 'Bird' (Estados Unidos, 1988) su pasión por la música, a partir de la vida del saxofonista de jazz Charlie 'Bird' Parker en los años 40. Los problemas de Parker con el alcohol y las drogas convierten su vida en un infierno. Forest Whitaker obtuvo el premio a mejor actor en Cannes y la película sumó un Oscar (mejor sonido), amén de críticas muy positivas. Será posible disfrutarla el martes 14 de noviembre.

Bárbara Lennie, Irene Escolar y Helena Ezquerro protagonizan 'Las chicas están bien' (España, 2023) junto a Itsaso Arana, que debuta en la dirección. Cuatro actrices y una escritora pasan una semana de verano en un antiguo molino para ensayar una obra de teatro. Durante esos días, las chicas se irán conociendo y midiendo a través de los materiales que plantea la obra, y aportarán sus propias vivencias alrededor de los temas de sus personajes; el amor, la belleza, la orfandad, la fe, la amistad, la actuación, la muerte. La Filmoteca proyectará esta pequeña joya del cine patrio el miércoles 15 de noviembre.

'UNO DE LOS NUESTROS'

'Uno de los nuestros' (Estados Unidos, 1990) es una de las obras maestras del gran Martin Scorsese, que obtuvo el León de Plata como mejor director en el Festival de Venecia de 1990. Ray Liotta, Robert de Niro y Joe Pesci -Oscar como mejor actor de reparto- llegarán a la pantalla de la Filmoteca el martes 21 de noviembre. La que para muchos es la mejor obra del director italoamericano nos introduce en el fascinante, misterioso y, sobre todo, violento submundo de las mafias neoyorkinas de la segunda mitad del siglo XX. Henry Hill, hijo de padre irlandés y madre siciliana, vive en Brooklyn y se siente fascinado por la vida que llevan los gánsteres de su barrio, donde la mayoría de los vecinos son inmigrantes.

El miércoles 22 de noviembre, la programación proyectará 'La pistola' (España, 2022), documental que narra la historia real de los antepasados de la actriz riojana Andrea Soldevilla. 'La pistola' es la voz silenciosa de una generación que se está perdiendo por el paso del tiempo, un espacio al recuerdo del pasado, a la memoria del presente y un homenaje a los que ya no están y a los que quedan. Alude a esa generación que no pudo decidir si nacer en una guerra, trabajar para sobrevivir y cuidar para comer. Y deja plasmados el esfuerzo de antes y la felicidad de entonces. Porque nosotros no somos nada sin ellos.

'El curioso caso de Benjamin Button' (Estados Unidos, 2008) fue uno de los grandes impactos en celuloide del nuevo siglo. Dirigida por el excelso David Fincher y protagonizada por Brad Pitt y Cate Blanchett, la película nos presenta a un niño que no es como los demás. A diferencia del resto de recién nacidos, él llega al mundo con la apariencia propia de un anciano de 80 años. Debido a su extraña naturaleza, sus padres deciden abandonarlo en la puerta de un asilo, donde será acogido por las personas que lo regentan. El tiempo no pasa igual para Benjamin, a él los años le hacen más joven. Este largometraje ganador de tres Oscar (maquillaje, dirección artística y efectos visuales) está programado para el martes 28 de noviembre.

'La voz del sol' (España, 2023) cierra noviembre el miércoles 29 con dos rostros muy populares del cine español. Carmen Machi y Karra Elejalde protagonizan el primer largometraje de Carol Polakoff, un drama basado en hechos reales y ambientado en los años 60. Maruja y Manolo son un matrimonio exiliado en París durante la dictadura franquista. Ambos trabajan como servicio de la familia de un embajador estadounidense: los Jolis. Este año, Maruja decide afrontar su pasado y comienza un viaje junto a Manolo y el joven Alan Jolis a sus orígenes en España. Un camino en el que tendrá que asegurarse de que el joven Alan se convertirá en un buen hombre. Un recorrido tanto físico como profundamente emocional para todos ellos.

Todas las proyecciones comienzan a las 19,30 horas de los martes y miércoles de este mes de noviembre (días 7 y 8, 14 y 15, 21 y 22, 28 y 29), y tienen un precio de 2,5 euros -2 euros con carnet joven-. Es posible adquirir las entradas con carácter anticipado en la web https://www.larioja.org/cultura/ o en la taquilla de la sala Gonzalo de Berceo desde una hora antes del comienzo de la sesión.