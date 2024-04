Fuenmayor organiza en mayo visitas a bodegas con conciertos, talleres y un 'escape room'

LOGROÑO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Diferentes actividades para todos los públicos amenizarán las visitas a nueve bodegas de Fuenmayor durante los fines de semana de mayo dentro de la primera edición del 'FuchuWine Fest'. Se incluyen conciertos, talleres, Wine Sessions y un escape room.

La directora general de Turismo y Promoción Territorial, Virginia Borges, el alcalde de Fuenmayor, Alberto Peso, y la representante de las bodegas participantes en el festival, Stephanie Abel, han presentado hoy el evento.

La iniciativa, como ha confirmado Peso, se extenderá del 4 al 25 de mayo con nueve citas diferentes en varias bodegas de Fuenmayor, "prometiendo ser una experiencia excepcional con la que celebrar la cultura vinícola de Fuenmayor de una manera única".

El festival, ha relatado, se distingue por "ofrecer una combinación perfecta de música en vivo y actividades emocionantes en las propias bodegas, con una agenda diversa, pensando en todos los públicos".

Además, las bodegas participantes ofrecerán "catas de vinos y degustaciones de la gastronomía local, haciendo que el visitante disfrute mucho más de nuestros vinos y de la experiencia de vida en nuestra localidad", ha subrayado.

Un evento que, como ha añadido Abel, "nace con el espíritu de potenciar Fuenmayor como un destino enoturístico y gastronómico, situándolo en el mapa a escasos 10 minutos de Logroño, y trasladarlo a la diversión y a la apertura de la vida de las bodegas a todo tipo de públicos".

PROGRAMA

En concreto, el programa comenzará el sábado 4 de mayo en Finca Valpiedra en una jornada en la que los visitantes podrán participar a las 11 horas en un curioso taller en el que, de la mano de Lady Wine, el vino se convertirá en pintura.

La siguiente cita llegará el viernes 10 de mayo con el concierto que ofrecerá a las 19:30 horas el grupo Joni y Salva en Bodegas Heras Cordón.

Un día después, el sábado 11 de mayo, dos bodegas de Fuenmayor abrirán sus puertas con propuestas muy diferentes. Por un lado, a las 11:00 horas y a las 13:00 horas, en Montecillo, los visitantes podrán participar de un Escape Room de temática pirata. Por su parte, Bodegas Las Erres albergará a las 19 horas el concierto 'Tú me quieres Blanca. Poetas invisibles' de la artista Elena Aranoa.

El tercer fin se semana de mayo, las bodegas protagonistas del festival serán Altanza, Herencia Martínez Álvarez y Zearra. Así, el viernes 17 de mayo el claustro ajardinado de Altanza propondrá a las 19 horas el concierto de Twin Room Swing con el que completar la visita a la bodega.

El sábado 18 de mayo la programación de 'FuchuWine Fest' ofrecerá un tardeo en la bodega familiar Herencia Martínez Álvarez con La Vill Canalla a las 18 horas. Quienes elijan visitar Bodegas Zearra el sábado 18 de mayo podrán disfrutar del tributo a The Beatles que ofrecerá la banda The Nowhere Plan a las 12 horas.

El festival se cerrará el sábado 25 de mayo con dos citas diferentes. La primera propuesta recorrerá toda la jornada, desde las 12 y hasta las 19 horas, con la Wine Sessions de Lia Kali & DJ Carlittos que ofrecerá la bodega Marqués del Puerto.

A partir de las 19:30 horas, los visitantes de Dominio de Nobleza podrán redondear su experiencia enoturística con las 'Canciones Prohibidas' de Daniel Amatriain.

Las entradas para cada una de las nueve citas que plantea la programación podrán adquirirse a partir del próximo viernes, 5 de abril, a las 12:00 horas en la página web del Ayuntamiento de Fuenmayor con precios que oscilan entre los veinte y los 35 euros en función de la propuesta de cada bodega que puede incluir una consumición, cata de vinos o aperitivos.

Además, para promover el acceso seguro de todos al festival, la organización facilitará un servicio de autobuses que partirá 30 minutos antes de cada evento desde la Fuente de Murrieta de Logroño con un precio de diez euros el billete de ida y vuelta, regresando tras terminar cada actividad o concierto.