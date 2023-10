Fundación Caja Rioja y CaixaBank convocan 'TransformARTE', certamen nacional de arte realizado con materiales reciclados

LOGROÑO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Caja Rioja y CaixaBank convocan la edición número 15 de 'TransformARTE', el certamen nacional de arte realizado con materiales reciclados. La persona ganadora obtendrá un premio de 1.300 euros y las mejores obras formarán parte de una exposición que podrá visitarse en Logroño y en diferentes municipios a lo largo del año 2024.

Ha sido presentado por el gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes; la responsable del Centro Fundación Caja Rioja Arnedo, Laura Pérez, e Iker Muguruza, responsable de Instituciones de CaixaBank en La Rioja.

El plazo de presentación de las obras comprende desde hoy, 31 de octubre, hasta el 26 de enero de 2026. El jurado realizará una selección de obras para formar parte de una exposición temporal. A partir de ese momento, la exposición iniciará una itinerancia durante el año 2024 por los diferentes Centros Culturales de la Fundación y otros espacios expositivos de interés de la región. El fallo de los premios se hará público antes del 27 de marzo de 2024.

El primer premio está dotado con 1.300 euros y habrá una mención especial del jurado dotada de 150 euros.

Cada artista podrá presentar un máximo de dos obras, originales e inéditas, no presentadas a otros premios o concursos ni incluidas en catálogos o publicaciones ni difundidas por cualquier medio. Deberán estar realizadas con materiales reciclados, el tema y la técnica serán libres, y se admitirán todas las tendencias y corrientes.

El gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes, ha valorado este certamen de carácter nacional, "un certamen ya consolidado y conocido en el ámbito nacional donde cada año recibimos obras de diferentes Comunidades Autónomas, con gran creatividad y elaborados de diferentes materiales".

Fuentes, además, ha resaltado la importancia de que este certamen "se haya mantenido en el tiempo, con la misma esencia y con la mejora importante de los premios".

Por su parte, Laura Pérez ha detallado las bases y ha recordado que los trabajos deberán presentarse en formato digital, vía telemática, y se enviarán a la dirección de correo ccarnedo@fundacion-cajarioja.es.

Además, ha recordado que cada año se suele recibir una media de 40 obras al certamen. "Ha habido años extraordinarios en los que hemos recibido cerca de 80 y la exposición está formada por unas 20 piezas".

PALMARÉS DE TRANSFORMARTE

2008

Primer premio: 'Azul' de María Asunción Gómez Rodriguez, de Logroño

Segundo premio: 'La mirada sucia' Fernando Sevilla Domenech, de Arnedo

2009

Primer premio: '¿Quién pone el arroz?' de Amadeu Bonet Boldú, de Lérida

Segundo premio: 'Marioneta, El soldadito de hojalata' de Josefína Fernández-Velilla, de Arnedo

2010

Primer premio: 'El pájaro' de Ismael Melero Ruiz, de Alfaro

Segundo premio: 'Globo Terraqueo, nuestra tierra' de Josefina Fernández-Velilla, de Arnedo

2011

Primer premio: 'Cabeza de guerrero' de Félix Martínez-Losa, de Arnedo

Segundo premio: 'Seres Nido' de Diana Pilar Barrios Varela

2012

Primer premio: 'Ojo avizor' de David Gálvez Chavarri, de Zaragoza

Segundo premio: Sr. José Luis de Lucía Martínez Moreno, de

2013

Primer premio: 'Insectos', de la autora Raquel Gil Serrano, de Logroño

Segundo premio: 'Transhumanismo', de los autores Salvador Boluda y Alfonso Álvarez de Felipe, residentes en Bilbao.

2014

Primer premio: 'Disección de un corazón humano', del autor Ángel Bustamante Collado, de Torres de la Alameda, Madrid

Segundo premio: 'Vestido de novia', de la autora Ianire Sagasti Ruiz, de Loiu, Vizcaya.

2015

Primer premio: 'Poder Natural' del autor Martín Montiel, de Enciso, La Rioja

Segundo premio: 'Cereus' del autor Félix Martínez-Losa Morón de Arnedo, La Rioja

2016

Primer premio: 'Gehisa' de la autora Maria Luisa Collado Navarro, de Valencia

Segundo premio: 'Sangran' estas uvas del autor Santiago González Poncela, de Vitoria

2017

Primer premio: 'Mecanosaurio' de Manuel del Rincón Álvarez, Arnedo

Segundo Premio; 'We love you' de Bartolome Montes, Linares (Jaén)

2018-2019

Primer premio: 'Esperanza' de Antonio Lisón, Logroño

Segundo premio: 'Almuerzo de mariposa' de Antonio Lisón, Logroño

2019-2020

Primer Premio: La vida juntos, de Antonio Lisón, Logroño

Segundo Premio: A los entomólogos del futuro, de Rodrigo Romero Pérez, El Escorial, Madrid

Mención especial: La pérdida de las raíces, de Álvaro Gil García, Valencia

Mención Especial: Movimiento sexual, José Antolín Álvarez Chamorro, Benamariel, León.

2021-2022

Primer Premio: Desolado, de José Arenas Barrigón, de Logroño

Premio Joven: Raíces, de Laura Navarro, Calahorra, La Rioja

Mención Especial: ESTE TAMPOCO CONTESTA, de la autora Ana Valenciano, de Rivas-Viciamadrid, Madrid.

Mención Especial: ZARPATO, de la autora Sonia de Viana, de Madrid.

Mención especial: DEPREDADOR, del autor Paco Checa, de Arnedo, La Rioja.

Mención Especial: ¡MÍRAME, ANYA!, de Eduardo Domínguez, de Logroño.

2022-2023

Primer Premio: ÉXODO, de Paco Checa, Arnedo, La Rioja

Premio Joven: ME QUIERE, NO ME QUIERE, de Laura Navarro, Calahorra, La Rioja

Mención Especial:, BABUINO de la autora Cova Orgaz, de Sondika, Vizcaya.

Mención Especial: ELLA, de la autora Marta Fresneda, de Sevilla.

Mención especial: ESPACIO MUERTO, del autor Félix Martínez-Losa, de Arnedo, La Rioja.