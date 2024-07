Fundación Caja Rioja Calahorra ofrecerá talleres de patrimonio riojano, oratoria, teatro y español para el curso 24-25

LOGROÑO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Fundación Caja Rioja Calahorra ofrece para el curso 2024-2025 una programación formativa en la que se incluyen cursos de patrimonio riojano, oratoria, teatro y español para inmigrantes. Comenzarán en el mes de octubre y se prolongarán hasta enero y hasta mayo de 2025.

Este lunes ha sido presentada por la responsable del Centro Fundación Caja Rioja Calahorra, Sara Reinares, y el responsable de Formación, Víctor Iribarren, además de los profesores Javier Garrido y Javier Martínez Losa.

En total son cuatro los cursos propuestos. Se trata de El patrimonio artístico de La Rioja, impartido por Javier Garrido y programado los martes de 9,30 a 11,00 horas; se trata de la segunda edición de esta formación que ya se ha impartido durante el curso pasado. El curso comenzará en octubre y concluirá en el mes de mayo de 2025.

La cuota de inscripción es de 165 euros y también incluye visitas guiadas a diferentes hitos artísticos de Calahorra.

Está impartido por Javier Garrido, pintor riojano con fuerte trayectoria y profesor de pintura y patrimonio artístico.

También Fundación Caja Rioja programa un curso de Oratoria y Retórica: Cómo hablar en público, a cargo de Javier Martínez Losa que tendrá lugar en horario de tarde, los jueves de 18,15 a 19,15 horas; se trata de una formación que ya se ha impartido esta primavera en el Centro Fundación Caja Rioja Arnedo con una satisfacción muy importante por parte del alumnado, tal y como han explicado en la rueda de prensa de presentación de la programación. La cuota de inscripción es de 70 euros.

Está pensado para todas aquellas personas que quieran mejorar su capacidad comunicativa. Será especialmente útil para estudiantes que vayan a exponer trabajos finales de carrera, comerciales o directivos que hablen ante clientes o juntas directivas.

Así como docentes y educadores, personas dedicadas al periodismo y comunicación, la psicología o emprendedores, opositores y también para personas con dificultan a la hora de hablar, no solo a público, si no en su día a día. Al ser un curso introductorio no se requiere poseer conocimientos previos sobre los temas que se traten.

Además, se propone un Taller de Teatro que se desarrollará los jueves en horario de tarde, de 19,30 a 21,00 horas, desde octubre hasta el mes de enero, cuya inscripción es de 105 euros.

Este taller está dirigido a cualquier persona que quiera potenciar su creatividad y mejorar sus habilidades expresivas y comunicativas. Creado e impartido por Javier Martínez-Losa Zapata, graduado en Trabajo Social, actor profesional, profesor de teatro y con titulación específica en comunicación y oratoria, improvisación, técnicas actorales, voz, canto, movimiento...

Este taller se une al Taller de Teatro para mujeres mayores de 60 años cuyas plazas se agotaron en el mes de junio, y que también es gratuito.

En breve se darán a conocer las fechas para el curso Español para inmigrantes, un taller gratuito dirigido a personas inmigrantes.

Con esta formación en Calahorra, Fundación Caja Rioja sigue trabajando en las diferentes localidades en las que dispone de Centro Cultural para ofrecer propuestas de formación dirigidas a la sociedad en diferentes ámbitos.

Las inscripciones pueden realizarse desde hoy, lunes 22 de julio, a través de la web de Fundación Caja Rioja. www.fundacion-cajarioja.es.

A estos cursos se sumará a partir de finales de agosto la programación expositiva en el Centro, así como las charlas, conciertos y otras propuestas culturales en Calahorra.

EL PATRIMONIO ARTÍSTICO DE LA RIOJA.

Imparte: Javier Garrido

Martes, de 9,30 a 11,00 horas

Del octubre a mayo. Inscripción: 165 €

TALLER DE TEATRO

Imparte: Javier Martínez Losa

Jueves, de 19,30 a 21,00 horas

Del 3 de octubre al 30 de enero. Inscripción: 105 €

ORATORIA Y HABLAR EN PÚBLICO

Imparte: Javier Martínez Losa

Jueves, de 18,15 a 19,15 horas

Del 3 de octubre al 30 de enero. Inscripción: 70 €

ESPAÑOL PARA INMIGRANTES

Gratuito

TALLER DE TEATRO PARA MUJERES

Plazas completas

Imparte: Javier Martínez Losa

Martes, de 11,30 a 13,00 horas