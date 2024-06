La Fundación San Millán "contribuyó en 2023 a hacer de La Rioja un lugar de referencia en la investigación"

LOGROÑO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha presidido la reunión del Patronato de la Fundación San Millán de la Cogolla, en la que se han aprobado las cuentas y la memoria de actividades del ejercicio 2023. Unas actuaciones con las que esta institución ha mantenido el "valor universal excepcional" que motivó la declaración de los monasterios de Yuso y Suso como Patrimonio Mundial y ha contribuido a seguir haciendo de La Rioja un lugar de referencia en la investigación sobre la lengua española a nivel internacional. Fruto, en gran medida, del refuerzo de las relaciones culturales y científicas con otras instituciones y con otros países.

El presupuesto de la Fundación en 2023 fue de 687.240,57 euros, cantidad que en 2024 se ha visto incrementada hasta llegar a 1,4 millones de euros, lo que confirma el compromiso efectivo del Ejecutivo autonómico de reactivar la Fundación y potenciar su actividad, aumentado los proyectos y programas en los que participa, duplicando su financiación.

En cuanto a la memoria de actividades abordadas en este encuentro, destacan, por un lado, la restauración de siete nuevos libros de los siglos XV, XVI y XVII. Desde que la Fundación San Millán de la Cogolla comenzara en 2003 la ingente tarea de recuperación de la Biblioteca, con la ayuda desde 2012 de la Fundación Iberdrola España, ya se han restaurado cerca de 600 volúmenes de una de las bibliotecas monásticas más importantes del ámbito hispánico, la del Monasterio de Yuso. Por otro, destaca la finalización de la investigación multidisciplinar de los grafitos de Suso, que ha descubierto muchos inéditos y otros resultados curiosos que se publicarán próximamente.

También en el ámbito patrimonial, la Fundación ha continuado, dentro de su programa de educación, con la impartición de talleres de caligrafía medieval: cerca de 2.000 escolares de la Rioja y de otras comunidades han acudido el pasado año a San Millán de la Cogolla para realizarlos y visitar los Monasterios; y más de una decena de centros educativos los han acogido en Logroño y en otras localidades riojanas, junto a conferencias sobre el origen del español.

Respecto a su otro gran objetivo, la lengua española, la Fundación San Millán de la Cogolla canaliza prácticamente todos sus proyectos al respecto a través del Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española (Cilengua), pero hay una serie de actividades periódicas más genéricas y trasversales, como es el caso del Congreso Trabalengua o el Seminario Internacional de Lengua y Periodismo que, después de cancelarse en 2022, pudo celebrarse en noviembre de 2023 con la presencia una vez más de S.M. la Reina Doña Letizia.

PROYECTOS DE ALTA INVESTIGACIÓN Por otro lado, son diversos los proyectos de alta investigación que se llevan a cabo en 2023. Uno de los más destacados es el de la ‘Edición crítico-filológica de las Glosas Emilianenses y Silenses’, en el que se aborda por vez primera un estudio en profundidad de las Glosas desde el punto de vista enciclopédico de la filología. Los resultados del trabajo se publicarán en cuatro volúmenes. En febrero de este año se presentó en la RAE el volumen I, Los textos latinos, junto al facsímil del códice 60. Este primer volumen acaba de recibir el premio a la mejor coedición universitaria en los XXVII Premios Nacionales de Edición Universitaria, a los que concurrieron 44 editoriales con 252 obras.

Del mismo modo, la Fundación continúa colaborando con la Real Academia Española en la elaboración del Diccionario Histórico de la Lengua Española, así como en otros proyectos lingüísticos de ámbito nacional. Y se sigue trabajando en la edición de textos literarios de la Edad Media y los Siglos de Oro.

A estos proyectos se suma la participación, a instancias de la University of British Columbia de Canadá (lo que da cuenta de la consideración internacional en que se tiene a Cilengua), en el proyecto de investigación denominado The Confluence of Religious Cultures in Medieval Historiography: A Digital Humanities Project. El objetivo es aprovechar la idoneidad, magnitud e interés de este vasto proyecto de humanidades, con énfasis en lo digital, para que Cilengua, como centro especializado en la historia del español, pueda aumentar su vitalidad investigadora y de estudio en el propio centro, por medio de un flujo de investigadores de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y España. Así, en 2023, con alumnos de Exeter, se celebró un taller en San Millán de traducción del castellano medieval de Alfonso X al inglés contemporáneo.

De este modo, Cilengua y San Millán de la Cogolla refuerzan su papel como centro neurálgico de la investigación filológica y sobre todo de su renovación teórica y metodológica a través del uso de herramientas digitales.

A este taller hay que sumar también diversos congresos, cursos y seminarios realizados con el fin de divulgar los resultados de los proyectos llevados a cabo en Cilengua, así como con el de contribuir a la formación de estudiantes e investigadores. También a través de las diferentes publicaciones se da cuenta de los resultados de las investigaciones llevadas a cabo en Cilengua, publicaciones que han llevado a la Fundación a participar a lo largo de 2023 en ferias del libro, tanto nacionales como internacionales (Líber, Madrid, Granada, Buenos Aires, Bogotá, México y Frankfurt).