Garrido: "163.000 contribuyentes riojanos se beneficiarán de propuesta del PP para blindar fiscalmente el ahorro"

Publicado 07/03/2019 14:11:43 CET

LOGROÑO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de La Rioja, Jesús Ángel Garrrido, ha subrayado que "163.000 contribuyentes riojanos se van a poder beneficiar de la propuesta del Partido Popular para blindar fiscalmente el ahorro y reducir la tributación actual de estos activos. Una medida pensada para los trabajadores de nuestra Comunidad, para la clase media que tributa en el IRPF, para los riojanos con nombres y apellidos".

El portavoz del Grupo Popular en la Cámara Regional ha enmarcado esta propuesta en "la esencia del Partido Popular que es la de apostar por políticas que reduzcan impuestos y mejoren el poder adquisitivo de los riojanos".

Garrido ha realizado estas afirmaciones hoy, día 7, durante una rueda de prensa en la que ha calificado de "muy potente" la medida anunciada recientemente por el Presidente del Partido Popular, Pablo Casado, para blindar fiscalmente el ahorro destinado a la jubilación.

Con esta propuesta, ha explicado, si un riojano decide comprarse una vivienda habitual, tener un plan de ahorro o un plan de pensiones, además de los beneficios fiscales que le correspondan, se garantiza que a la hora de acceder al ahorro del que disponga en el momento de su jubilación no tendrá que hacer frente a un gravamen fiscal.

A este respecto, ha puesto como ejemplo el caso de una familia con dos hijos en los que cada uno de los cónyuges ganasen 30.000 euros y ahorrasen anualmente en torno a los 8.000 euros cada uno, el ahorro fiscal que supondría la aplicación de esta medida supondría un total de 4.776 euros.

El portavoz del Grupo Popular ha detallado que esta medida, que contará con un límite anual de 8.000 euros susceptible de beneficiarse de este tratamiento fiscal ventajoso, se articula en torno a tres grandes ejes. El primero, extender las actuales ventajas fiscales que se aplican a los planes de pensiones a cualquier activo en el que se decida ahorrar para su jubilación, ampliando así el abanico de posibilidades (activos reales, activos financieros, inmuebles, etc). En segundo lugar, se garantiza la libertad de elección de los ahorradores. En este sentido, se podrá modificar la composición del ahorro, pasado de un activo a otro, sin penalización fiscal. Por último, exime del pago de impuestos cuando esas cantidades ahorradas son rescatadas, desapareciendo así el diferimiento actual de la tributación.

Garrido ha destacado que esta medida "encaja perfectamente con la tradición de La Rioja en materia fiscal, por lo que entendemos que contamos con ese plus de credibilidad a la hora de plantear estas medidas porque siempre hemos defendido que las rentas ya tributan cuando se generan a través del IRPF y no es de recibo que el ahorro se penalice desde un punto de vista fiscal. No se puede permitir pagar dos veces por los mismos rendimientos obtenidos".

En este sentido, ha defendido que "el ahorro es fundamental para el crecimiento a corto y largo plazo, todas las inversiones son financiadas con ahorro. El dinero, donde mejor está, es en el bolsillo de los riojanos por eso el Partido Popular ha aprobado medidas muy importante en la misma dirección, como la práctica desaparición del Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre padres e hijos, así como de la bonificación de hasta el 75% del Impuesto de Patrimonio".