Garrido advierte de que no se puede "humanizar a los animales" y pide consenso para elaborar una nueva ley animal

Publicado 27/02/2019 14:12:40 CET

Rechaza puntos como el sacrificio cero, la esterilización o la prohibición de usar a los perros como barrera para el ganado

LOGROÑO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Jesus Ángel Garrido, ha considerado hoy: "No podemos humanizar a los animales". En base a esto, ha abogado por derogar la Iniciativa Legislativa Popular de Protección Animal y elaborar una nueva norma con consenso.

En rueda de prensa, Garrido ha considerado, tras la presentación por parte del Gobierno riojano y de cincuenta senadores de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Protección Animal, que el Partido Popular tiene un "compromiso" con la "chapuza legal" que supone esta ley.

Ha creído que el PP es el auténtico "garante de libertad frente a las imposiciones del animalismo radical de extrema izquierda" y ha apostado por una "defensa de todos los animales" pero con "cierto equilibrio" dado que "hay que tratar bien a los animales pero como emanación de la dignidad del hombre".

Entre los motivos por el que el Gobierno riojano y los senadores ven la norma inconstitucional (42 los segundos y 32 el primero), Garrido ha destacado la obligación de sacar de paseo dos veces al día a los animales.

También, la prohibición del uso de perros como barrera para el ganado (práctica que ha vinculado al desarrollo de la tradición ganadera); la obligación de vender perros y hurones esterilizados; o la prohibición de sacrificar animales en instalaciones municipales.

Con respecto al trámite, tras la presentación del recurso, ha advertido de que no será rápido. No obstante, mientras no sea el Gobierno central quien presente un recurso no se suspende su aplicación.

Garrido, que ha recordado la presentación de 28.000 firmas en la Comisión de Peticiones del Parlamento para pedir su derogación, ha pedido a la oposición que se una a la posición en contra de esta ley y reconozca su error.

Ha abogado por llegar a un consenso entre veterinarios, cazadores, criadores, ganaderos y protectoras para elaborar un nuevo texto en el que, entre otras cuestiones, se "distinga a los animales domésticos de los que no lo son" porque, ha dicho, "son realidades distintas".