Gloria Gaynor invita a todos los logroñeses nacidos el 7 de septiembre a su concierto en el Riojaforum

Publicado 02/07/2019 13:38:15 CET

LOGROÑO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Gloria Gaynor ha escogido Logroño para celebrar su 70 cumpleaños con un concierto en el RiojaForum la noche del viernes 6 de septiembre a las 20,30 horas. 70 años no se cumplen todos los días y por ello, la artista internacional ha decidido invitar a todos los logroñeses que hayan nacido el 7 de septiembre -día de su cumpleaños- a su primer concierto en la capital riojana.

Como parte de su gira internacional -que empieza este verano en EE. UU. y recorre Asia y Europa- la 'reina de la música disco' llega a España con cuatro únicos conciertos: en Sancti Petri (Cádiz), el Teatro Romano de Mérida, Valladolid y Logroño. De todos ellos, el de Logroño es especial, no sólo por coincidir con la fecha de su cumpleaños, sino también por tratarse del único que la diva del ofrece en un auditorio en España. "Se va a poder disfrutar, más todavía si cabe, del esplendor de la artista" ha destacado Álvaro Arribas, uno de los gerentes de Xtrañas Producciones, empresa organizadora del concierto.

Con temas tan conocidos como 'I will survive', 'The eye of the tiguer' o 'I am what I am' y después de 51 años de carrera, Gaynor trae a Logroño a músicos internacionales de Atlanta, Kansas, Nueva York y Londres, a los que se sumarán tres españoles: Antonio Martínez, Pablo Ruiz y Jairo Ubiano. Con sus casi 70 años, la artista sigue llenando auditorios de todo el mundo, llevando sus éxitos de la música disco a todos los rincones.

LOS NACIDOS EN LOGROÑO EL 7 DE SEPTIEMBRE TENDRÁN INVITACIÓN

Los logroñeses que podrán acceder con invitación al concierto de Gloria Gaynor deberán cumplir un único requisito: haber nacido en Logroño el día 7 de septiembre. Para obtener la invitación, solo deberán mandar un correo electrónico con una fotografía de su DNI a gloriagaynor@xtranas.com, y así, quedará reservada su invitación, que será personal e intransferible. Solo podrá ser utilizada por el titular del DNI, que servirá de entrada al concierto a todos aquellos que estén en la lista de reservas.

Las entradas ya están a la venta en entradas.com y la taquilla del Riojaforum y van desde los 50 hasta los 90 euros. Desde la organización esperan el lleno en el auditorio del Riojaforum, que cuenta con un aforo de más de 1000 personas.

La gira pasa por Logroño después de descartar Cataluña y Euskadi, candidatas a acoger uno de los conciertos de la gira en la zona norte de España. "Gaynor quería hacer pocos conciertos en España y nos pareció interesante elegir La Rioja", han destacado desde la organización. Además se espera que la artista pase la noche en Logroño, antes de viajar a Valladolid, donde ofrece otro concierto dos días después.

UNA CARRERA DE ÉXITO

Tan sólo 19 años después de aquel 7 de septiembre de 1949 en el que nació Gloria Gaynor en New Jersey, la diva firmó su primer contrato discográfico. Los grandes éxitos no tardarían en llegar siete años después, en 1975; su versión de 'Never Can Say Good Bye' se convirtió en el primer tema dance en conseguir el número 1 en la lista

Billboard. En 1980, 'I Will Survive', ganó el Grammy a la mejor canción disco y, en 1984, Gloria grabó 'I Am What I Am', que se posicionó en el TOP 10 de la lista Billboard de hits de música disco.

'I WILL SURVIVE', UN CANTO A LA LIBERTAD

'I Will Survive' se grabó en 1978. El tema, que había nacido como una historia de superación, pronto se convirtió en un himno de la música disco. Y es que por primera vez se escribía una letra desde el punto de vista de una mujer tras una ruptura amorosa, y la canción se erigió como un cántico a la mujer, la libertad, la independencia y el feminismo, que cuatro décadas después lo sigue siendo. Este gran hit de la artista ha sido interpretado por más de doscientas estrellas de la música, como Diana Ross o Chantay Moore, y ha formado parte también de varias bandas sonoras.

Otro de los temas que pasaron a ser un gran éxito fue 'Never Can Say Goodby';, del grupo The Jackson Five, la cual ha sido versionada posteriormente por otros cantantes, entre ellos el grupo The Communards. A estas canciones habría que añadir 'I am What I am', tema que se convertiría en un himno y santo y seña de la reivindicación y lalucha por los derechos de los gays.

También habría que señalar su grabación junto a Miguel Bosé para el álbum 'Duetos' y las diversas actuaciones junto a él para promocionar el álbum. En la actualidad, Gloria Gaynor sigue trabajando con importantes cantantes como Anastasia o Lulú, con las que prepara diversas giras por todo el mundo.