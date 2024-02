El Gobierno ayudará en la compra de decodificadores, máximo 400 €, a riojanos que vivan en la 'Zona 3' ante apagón TDT

La medida afecta a 13 municipios y solo deberán guardar la factura del decodificador comprado previamente



LOGROÑO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la orden de subvenciones, por importe global de 300.000 euros, que compensará el gasto de las familias riojanas afectadas por el 'apagón' de la TDT en zonas remotas donde la señal llega vía satélite y que se verán obligadas a adquirir un decodificador, "elemento indispensable para que puedan seguir viendo la televisión a partir de mañana", tal y como ha detallado el portavoz, Alfonso Domínguez.

Domínguez ha explicado que, una vez finalizada la moratoria concedida por el Gobierno de España, desde este miércoles todos los canales de televisión en España de emisión nacional, regional, y local estarán obligados a emitir exclusivamente en alta definición (HD).

Por ello, para disfrutar de canales HD se necesita un receptor (televisor o decodificador) que sea capaz de emitir la señal HD. Esto ocurre en la mayoría de los receptores (se estima que en más del 95%).

En principio, "lo único que tendrá que hacer la inmensa mayoría de hogares será reordenar los canales", ha indicado Domínguez. Para el caso concreto de la recepción TDT satélite, de las 875 instalaciones contabilizadas en la comunidad, se estima que en torno al 15% habrá sido ya adaptado a lo largo de los últimos años, de forma que la compra de decodificadores en 2024 afectará a 750 dispositivos".

Entre ellos se encuentran los correspondientes a 13 municipios, todos de recepción vía satélite: Aldeanueva de Cameros, Gallinero de Cameros, Hornillos, Panzares, Pinillos, Posadas, San Andrés, Terroba, Vadillos, Viniegra de Arriba, Navajún, Valdemadera y Zarzosa.

Estas localidades corresponden a la Zona 3 "que es la más remota geográficamente: edificios o zonas que no tienen visibilidad sobre repetidores que sirvan a los municipios y que reciben la señal vía satélite". En estos casos, necesitan, si no lo tienen ya, "un decodificador HD, que cuesta de media unos 400 euros. Sin el decodificador no podrán ver la televisión desde mañana".

En todo caso, de la relación entre población censada (258 habitantes) y viviendas satelizadas (403) se puede constatar que, en muchos casos, se trata de segundas residencias.

Lo que el Gobierno de La Rioja ha acordado hoy, "y dado que el Ejecutivo central no ha articulado ningún tipo de ayudas", es subvencionar a los vecinos afectados la compra de los decodificadores que realicen este año. Las subvenciones tendrán la consideración de transferencias de capital y la cuantía será de un máximo de 40 euros por dispositivo.