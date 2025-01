Gobierno local de Logroño asegura que San Antón "se va a hacer" y "estará acabada en esta Legislatura"

LOGROÑO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La calle San Antón "se va a hacer" y "estará acabada en esta Legislatura". Así lo ha afirmado este jueves el concejal de Administración Pública, Francisco Iglesias, durante la sesión del pleno correspondiente al mes de enero del Ayuntamiento de Logroño, que se ha celebrado este jueves. Ha cerrado de este modo una comparecencia, solicitada por el Grupo Mixto PR+-EV "en relación a la pérdida de dos millones de fondos europeos para la remodelación de la calle San Antón".

No ha sido el único punto del orden del día dedicado a este proyecto, ya que también se ha debatido y rechazado -con el 'no' de PP y VOX y el voto a favor de PR+, UP-IU y PSOE- una moción socialista que este proyecto "se convierta en inversión prioritaria en este año 2025".

En la argumentación de la comparecencia, el portavoz regionalista Rubén Antoñanzas ha criticado la falta de información y las "diversas versiones" sobre la pérdida de los fondos europeos. "Si desde el minuto 1 hubiera puesto a gente a trabajar -le ha dicho al alcalde-, hoy tendríamos esta calle terminada como orgullo y motor de la ciudad. Pero sus intereses han ido por otro lado".

En respuesta, Iglesias ha recalcado que, con estas requisitorias en el pleno "se han puesto ustedes frente al espejo", como ha dicho a la actual oposición de PSOE, Podemos y PR+ "con argumentos que son banalidad pura". Un proyecto, ha afirmado, "y el PSOE lo sabe", que "nació muerto", recordando que "fueron peticionarios de fondos sin control", con hasta 107 proyectos por 44 millones de euros en total.

En el caso concreto de San Antón, ha hecho un recordatorio de los hitos del plan, con una memoria en septiembre de 2022, que planteaba una obra que iba a empezar el 1 de enero de 2023 y acabaría en 18 meses, el 30 junio de 2024, "porque el papel lo aguanta todo". Ha incidido en que "dos días antes de las elecciones" de mayo de 2023, "a machamartillo se aprobaron en Junta de Gobierno un montón de peticiones, que no de proyectos", entre ellos San Antón.

Una vez entrado el nuevo Ejecutivo Local "y cuando nos pusimos al día de los "marrones" de tramitación", ha proseguido relatando la tramitación para la revisión de los proyectos y plazos concedidos, para poder llegar al final de las obras hasta diciembre de 2025. Algo que, finalmente, se denegó, dejando el plazo fijado en diciembre de 2024.

Con todo, Iglesias ha afirmado que "se tomó la decisión de seguir con el proyecto tras decisión inflexible del Ministerio, haciéndola desde la casa y con consenso". Un proyecto, ha añadido, ante las críticas de PSOE, Podemos y PR+, "que no tiene nada que ver con el suyo" y que "en cambio, encaja con lo que piensan y quieren los vecinos y comerciantes de la zona".

En el turno de Grupos, la portavoz de UP-IU Amaia Castro ha calificado la gestión del proyecto de "despropósito total, un revoltijo de mentiras, incompetencias, negligencia y falta de trabajo, en el que, como siempre, le echan la culpa de otros". "No tienen proyecto, solo anteproyecto, nos están mintiendo desde hace meses. Si hubieran trabajado, a día de hoy estaría San Antón terminado", ha reseñado.

Antoñanzas, por su parte, ha incidido en que "están haciendo mal las cosas, han ido de sobrados y por eso el Ministerio no les ha dejado ampliar plazos", perdiendo los dos millones, ante lo que ha emplazado a Gobierno local "a ver qué va a hacer para cuadrar el presupuesto porque tienen que sacar ahora 3 millones de recursos propios para San Antón".

La portavoz de VOX, María Jiménez, ha estimado que "las cosas no se pueden haber hecho peor", a lo que ha sumado que "el plan anterior era un despropósito, una herencia nefasta" que "no exime de responsabilidad a actual Gobierno". "Por unos y por otros, la pérdida de 2 millones es un fracaso y un golpe a la confianza en la gestión de este Ayuntamiento", ha dicho la edil que ha exigido "explicaciones claras y garantías de que no se va a volver a repetir".

Por parte del PSOE, la edil Eva Loza en primer lugar ha dicho que "todo esto es una tomadura de pelo, con maniobra de despiste entre medio que fue la solicitud de prórroga, a sabiendas que el plazo era ya improrrogable", mientras "nos vienen con una rotonda que parece la panacea". "Si se hubieran puesto, ya estaría, y ya nos explicará de dónde va a salir el dinero", ha concluido. Por todo ello, el portavoz socialista Luis Alonso ha criticado que "piden confianza, cuando tienen tan poca credibilidad".

Por último, en la comparecencia ha intervenido la portavoz del PP; Celia Sanz, quien ha defendido la gestión del Ejecutivo local ante "el jarro de agua fría que supuso la herencia recibida, un caramelo envenenado", mientras que ha afirmado que "hemos luchado titánicamente para no perder los fondos, pero nos hemos encontrado con la denegación de ampliación de plazo que nos hace imposible hacerlo". "Vamos a seguir trabajando, revisando todos los proyectos como comprometimos, y contando con el consenso de todos", ha finalizado.

MOCIÓN DENEGADA.

También sobre el tema de San Antón se ha rechazado una moción socialista, que, como ha defendido Alonso, supone un proyecto por el que han pasado "19 meses y dos millones de euros perdidos", y en el que ha asegurado que la intervención presentada ayer por el Gobierno local es "muy parecido" al planteado en la Legislatura anterior.

"Si lo hubieran aprovechado, no hubieran perdido dos millones", ha subrayado el portavoz del PSOE, quien ha considerado que "la reforma ya es urgente, después de perder tiempo y dinero; y ahora, con comercios ya cerrando, hablan de obra de 3 millones y que va a terminar en 2027, qué despropósito". Se ha añadido, además, a la moción una enmienda presentada por el PR+, reclamando la entrega a los Grupos del proyecto.

En el turno en contra, el concejal de Movilidad Ángel Andrés ha recalcado que la reforma de San Antón "es prioridad absoluta", comenzando por la rotonda "que va a mejorar las conexiones en el entorno y flujo del tráfico en la propia calle". Ha afeado a los socialistas que, en esta vía, "querían hacer nueva Cien Tiendas, otro destrozo en uno de los pulmones comerciales de la ciudad".

Frente a ello, ha asegurado que "este Gobierno es serio, hacemos las cosas ordenadas, primero buscando consenso y luego presentando proyectos, eso es responsabilidad y gestión", poniendo como hitos que la rotonda "estará en marcha este año y acabada a principios de 2026 y calle empezará a ejecutarse cuando se acabe con la rotonda".

En el turno de portavoces, Amaia Castro ha considerado que "ha quedado claro que en 2025 no van a hacer nada, no hay partida, y después de 18 meses, solo un anteproyecto"; Antoñanzas ha tachado el plazo para finalizar los trabajos de "fecha electoralista como le interesa al alcalde"; y Jiménez, además de criticar "las absurdas políticas de movilidad de los socialistas", ha lamentado que el Gobierno del PP "ha tenido tiempo, no ha hecho nada y se ha perdido oportunidad de ejecutar dos millones de fondos europeos".

El concejal socialista Álvaro Foncea ha insistido tanto en que el proyecto presentado ayer "es muy parecido" al planteado por el Gobierno anteriro, como en que "hemos perdido dos años para realizar la obra y dos millones de euros", para recriminar al alcalde que "pide confianza, y le juro que la tenía sobre su gestión de los fondos europeos pero llevamos ya seis millones perdidos y esto no ha terminado".

Por último, el concejal de Urbanismo Íñigo López-Araquistain se ha remitido de nuevo a "decenas de informes enviados para recabar fondos europeos, con un caos total de las unidades pertinentes", documentos entre los que estaba San Antón. "Los fondos estaban perdidos desde el minuto uno por una gestión lamentable. La calle se va a hacer con o sin fondos UR, pero con consenso y participación. Que estén seguros de que no les vamos a fallar, ni san anton ni en cien tiendas", ha concluido.