El Gobierno municipal seguirá estudiando soluciones para el cruce de Los Lirios, sin descartar del todo la pasarela

LOGROÑO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Ayuntamiento de Logroño va a seguir estudiando soluciones para el cruce de Los Lirios, mientras se evalúa la instalación del primer semáforo y la eliminación del ramal de la rotonda sobre la LO-20, sin que se haya descartado del todo la construcción de la pasarela en la zona.

Así se ha puesto de manifiesto en el pleno ordinario del mes de enero, que se está desarrollando este jueves en el Consistorio. Todo, a una moción del PP en la que se volvía a reclamar la construcción de la pasarela "para garantizar la seguridad" de los vecinos del barrio. Una propuesta rechazada con los votos en contra de PSOE, UP y PR+, y a favor de PP y Ciudadanos.

Precisamente, al comienzo del debate ha intervenido, en representación de la Asociación de Vecinos de Los Lirios, su portavoz Enrique Cabezón, quien ha afeado a todos los Grupos que "mientras ustedes se enzarzan en lo mismo de siempre, los vecinos de Los Lirios estamos igual, nos proponen trampantojos que ustedes mismos abortan, son parte del problema no la solución".

Ha considerado que el equipo de Gobierno local "quiere probar cosas y está bien", pero ha incidido en que "se han cumplido seis meses del plazo para colocar el segundo semáforo que no está", por lo que ha pedido que "atiendan también a quien todos los días tiene que enfrentarse a ese cruce" y ha avanzado que "mañana, a las 8,45, volveremos a cruzar juntos para visibilizar este problema".

En defensa de la moción, el concejal del PP Ángel Sáinz Yangüela ha reseñado que "llevamos 561 días de abandono del Nudo de Vara de Rey, y, si esto es una barbaridas, pero son los siete años desde que se planteó la pasarela, nadie lamenta más que nosotros que no fuéramos capaces de dejarla hecha, aunque no podrán achacarnos cambiar de criterio, siempre hemos creído que pasarela es necesaria".

Ha recordado que "en 2013, la pasarela se integró en Plan de Infraestructuras, con unanimidad de todos los grupos", pese a lo que se sustituyó por el proyecto de los semáforos, "y vemos con estupor que se da el proyecto por cerrado sin colocar el segundo" y ha subrayado que "Demarcación de Carreteras nunca ha cambiado de opinión, nunca ha querido los semáforos, sobre todo el segundo porque colapsa la glorieta".

Ha señalado, por último, que, por parte del Ejecutivo local "no han descartado la pasarela", por lo que, desde el PP, plantean "una propuesta de acuerdo para plantear la construcción de la pasarela por el sistema que estimen más conveniente, solo piden que se comprometan a hacerla y la liciten lo antes posible, porque los vecinos de Los Lirios se lo merecen".

En el turno en contra de la moción, el edil regionalista Rubén Antoñanzas ha dicho que "nuestra opción siempre ha sido hacer dotaciones en el barrio", ha apuntado a "cierto engaño, porque siempre se nos ha dicho que demarcación de carreteras siempre se ha opuesto a semáforo" y ha argumentado "un cambio de opinión tras escuchar a los técnicos, que ofrecen solución mucho mejor y más correcta ahora mismo".

Por parte de UP, su portavoz José Manuel Zúñiga ha considerado que "el foco importante es un problema de seguridad en la conexión de Los Lirios con el resto de la ciudad" y ha señalado que "no rechazamos la pasarela, pero más importante es pacificar la zona para que los peatones vayan seguros, por eso, el debate no es pasarela sí o pasarela no, hay otras soluciones que hay que ir probando".

Para el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero, "cada vez más personas se han dado cuenta de la realidad de la pasarela, que alarga tanto el trayecto que es peor que otras soluciones" y ha recordado que "tras años sin hacer nada, en meses se instaló el semáforo y modificada la glorieta con un ramal menos y condiciones más seguras".

Ha incidido en que "la pasarela sigue en el Plan de Infraestructras" y ha subrayado que "seguiremos trabajando por mejorar el paso, con Demarcación de Carreteras, para dar más seguridad a los pasos, dándole carácter urbano a glorieta y con itinerarios más agradables y seguros".

"Seguiremos estudiando medidas posteriores, incluyendo la pasarela. Todavía es pronto para sacar conclusiones, la modificación de la gloriete acababa en junio, con el Puente de Piedra cortado y en plena pandemia, no es la mejor situación para evaluar. Y hay alternativa a 200 metros, con itinerario de un kilómetro al colegio", ha apuntado.

A favor se ha manifestado la edil de Cs, Rocío Fernández, quien ha recordado que "son ya 10 años lo que llevan los vecinos con la reivindicación, y siempre se les ha negado" y ha resaltado que "si los semáforos y resaltes hubieran sido suficientes, todos contentos, pero no ha sido así", por lo que ha defendido que "los vecinos siguen necesitando una conexión segura con el resto de la ciudad".

"El proyecto paralizado, no hay segundo semáforo, ni vigilancia policial, rectifiquen, retomen el proyecto de la pasarela, porque se han agotado el resto de las posibilidades, den a los vecinos lo que necesitan. El ideal hubiera sido tener las dotaciones en el barrio, pero como no es así, la pasarela se hace necesaria", ha concluido.

Para el portavoz del PP Conrado Escobar, "estamos ante una legítima aspiración de un barrio de 2.500 personas, para hacer un Logroño un poco mejor" y ha advertido "cierta tristeza en los representantes vecinales, preguntándose en qué se va a quedar todo, solo en un semáforo, ni siquiera dos".

Ha afeado el tono de Jaime Caballero, que ha calificado como "un verdadero ataque a la participación, que esconde un concepto de participación que es la que ustedes provocan, la participación la convierten en un trámite incómodo" y, al alcalde, le ha pedido que "haga ciudad, que vaya más por los barrios y que vea que el caso de Los lirios tiene una necesidad actual que es conectarlo con la ciudad".

Para finalizar el debate, el alcalde de Logroño Pablo Hermoso de Mendoza, ha criticado igualmente que "el PP gobernó en ocho años y no hicieron lo que dijeron que iban a hacer", a lo que ha contrapuesto que "nosotros dijimos que ibamos a hacer análisis serio y riguroso, y donde nos dijeron que no se podía hacer otra cosa, se empezaron a ver más posibilidades para hacer el paso más seguro".

"Se hizo algo por primera vez, el semáforo con pulsador. La segunda parte fue trabajo de Ayuntamietno y Demarcación para asegurar el paso eliminando ramal, tras lo que se valoraría el segundo semáforo y estamos en ello, es mejor ir viendo datos y evidencias y viendo lo que tiene sentido para actuar", ha asegurado el primer edil.

Por eso, ha confirmado que "vamos a seguir en la misma postura, la de seguir buscando soluciones para seguir haciendo más seguro el cruce para el barrio, con el eje ciclista y la apertura puente de piedra se va a ver la situación real y a partir de ahí, se tomarán medidas, esto es más prudente que comprometerse a pasarela para luego no hacerla".