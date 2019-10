El Gobierno riojano prevé presentar los presupuestos la segunda quincena de noviembre

Publicado 10/10/2019 11:29:08 CET

El consejero de Educación anuncia un plan estratégico cuyo objetivo es "mejorar la inclusión social" y que modificará la zonificación

El consejero de Hacienda, Celso González, ha anunciado hoy que el Gobierno de La Rioja presentará el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2020 la segunda quincena de noviembre.

González, que se ha apoyado en el objetivo de que la economía de La Rioja "pase del vagón de cola a ser la primera", ha sido cuestionado por el Grupo Popular sobre las previsiones a la hora de presentar los presupuestos. Ha afirmado que, desde el Gobierno de La Rioja, están "trabajando mañana, tarde y noche".

El consejero ha recriminado que, bajo el anterior gobierno 'popular', el Producto Interior Bruto de la comunidad "ha crecido nueve puntos menos que el resto de España", aseverando que La Rioja "va para atrás".

González también ha reprochado a su interlocutor, el diputado 'popular' anterior consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez: "Lo primero que oí", al llegar al Gobierno, fue "cuidado" porque, mientras el Ejecutivo había defendido que el déficit era del 0,1; en realidad era del 0,4.

"El año pasado ni siquiera tenían presupuestos, estaban prorrogados; el año anterior entraron en marzo, y ahora nos están exigiendo tenerlos nada más llegar al Gobierno", ha señalado el consejero al tiempo que ha preguntado a los populares "a qué estamos jugando".

Domínguez le había recriminado: "Lo que tenemos hoy es más incertidumbre, no sabemos qué va a pasar con la colaboración público privada en la sanidad, los ciudadanos no saben qué impuestos van a pagar, y no sabemos cuando vamos a tener presupuestos".

En el pleno de hoy, por otro lado, la consejera de Salud, Sara Alba, ha anunciado que la nueva Escuela de Enfermería empezará a utilizarse después del primer cuatrimestre, "para no perturbar las clases".

El diputado 'popular' Diego Bengoa ha criticado que la nueva Escuela de Enfermería estaba "lista", faltando la "puesta en marcha del sistema informático", cuando la inauguró el anterior Gobierno de Jose Ignacio Ceniceros.

A su juicio, va a ser una "locura" y una "mala noticia" que los exámenes del primer cuatrimestre se hagan en las viejas instalaciones. Se ha preguntado "por qué esperar 150 días para que los estudiantes disfruten de las nuevas instalaciones".

Ante esto, Alba ha informado de que "había deficiencias de carácter técnico" y había, por ejemplo, que nombrar a un director y poner en marcha una comisión que hiciera posible la integración.

La consejera ha evitado hacer "valoraciones" sobre las "prisas con que se inauguró y cual fue intención" pero ha dicho que se va a "garantizar el principio de prudencia".

"No sólo hablamos de paredes, sino de un contenido en perfecto estado, y en esta tarea nos hemos centrado", ha dicho. Bengoa le ha reprochado: "Todas las prisas que tenían, ahora al llegar al gobierno va a ser despacito".

El consejero de Educación, Luis Cacho, ha sido cuestionado por la "asignación de centros escolares" por parte del portavoz de Ciudadanos Pablo Baena y ha informado de que se hará mediante un estudio que se prolongará hasta la primavera; que habrá garantía a las familias ya matriculadas, y que se hará con progresividad y medidas de acompañamiento, transporte y mejor convivencia.

Baena ha dicho que lo único que le había quedado claro es que el Ejecutivo no tiene previsto construir centros y que va a quitar conciertos; y Cacho le ha indicado: "Lo que vamos a hacer es un plan estratégico cuyo objetivo es mejorar la inclusión social" que incluirá una "modificación de zonificación para una redistribución voluntaria", de forma que "los colectivos en riesgo de exclusión estén redistribuidos".

Se trata, ha dicho de "revertir una situación" que le ha parecido "profundamente injusta", mejorando el "transporte urbano para reducir en un máximo de veinte minutos el desplazamiento" y con una movilidad de dos alumnos por aula y año".