Gobierno Vasco continúa analizando la posibilidad de recurrir o no la sentencia que rechaza la marca Viñedos de Álava

VITORIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha informado de que los servicios jurídicos están analizando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que rechaza la creación de la Denominación de Origen Protegida (DOP) 'Arabako Mahastiak-Viñedos de Álava' para decidir si la recurrirá o no, decisión que comunicará la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo. "Tenemos plazo hasta el día 23 para tomar una decisión", ha insistido.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la portavoz ha sido preguntada sobre la decisión de la Asociación de Bodegueros de Rioja Alavesa (ABRA) de recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia del TSJPV que rechaza la creación de la DOP 'Viñedos de Álava' y si el Gobierno Vasco también va a recurrir.

Ubarretxena ha explicado que el Ejecutivo está valorando si recurrir o no y que todavía "no hay una postura firme". "Tenemos plazo hasta el día 23 y nuestros servicios jurídicos lo están analizando para ver si procederemos a recurrir o no. Lo estamos valorando", ha insistido.

Cuestionada sobre si apoyan esta decisión de los bodegueros, la portavoz ha insistido en que será la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, quien dará a conocer la decisión del Gobierno Vasco.

"Los servicios jurídicos del Gobierno Vasco están analizando la sentencia. Estamos viendo si recurrir o no recurrir para valorar todos los escenarios posibles. Tenemos plazo hasta el día 23 para tomar una decisión. Cuando esté tomada, el propio Departamento de la consejera Barredo dará a conocer la postura y la decisión del Gobierno en este ámbito", ha reiterado.