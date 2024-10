Goirigolzarri señala que su optimismo "se ha visto superado por la realidad" en las previsiones económicas

LOGROÑO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Caixabank, Jose Ignacio Goirigolzarri, ha considerado hoy, en Logroño, que, con respecto a las previsiones económicas, su optimismo "se ha visto superado por la realidad" los dos últimos años.

En un desayuno empresarial al que han asistido, entre otros, el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, Goirigolzarri ha creído que, de cara al futuro, "hay que ser optimistas".

Ha invitado a pensar en la crisis financiera, o en "lo que hemos sido capaces de gestionar con la pandemia", para resaltar que "la autoestima es el primer peldaño para el optimismo".

"Es un deber moral ser optimistas", le ha dicho después Capellán al cerrar el acto. No obstante, ha invitado también a hacer gala de la "prudencia".

Goirigolzarri ha recordado cómo "hace un par de veranos" se decía que "después de verano íbamos a tener una especie de hecatombe". "Cosa que yo no entendía muy bien por qué", ha añadido.

"Yo me encontraba en la parte, digamos, optimista de las previsiones. Pero tengo que reconocer que en los dos últimos años mi optimismo se ha visto superado por la realidad", ha dicho.

Ha considerado que "estamos, en estos momentos, con una economía, desde el punto de vista de crecimientos de PIB, que es aplicable a España y a La Rioja, realmente notables", con lo que "estamos sorprendidos".

"La mejor prueba de ello es que las previsiones económicas están cambiando y cambiando de forma bastante habitual en los últimos trimestres", ha indicado.

Lo ha visto como "una buena noticia" y ha señalado: "Este año la economía española estará creciendo en los entornos del 2,8 por ciento más o menos y, cuando uno mira el año 2025 y el año 2026, estamos previendo crecimientos por encima del dos, que están muy bien".

En el transcurso del desayuno, y dentro que un coloquio que ha conducido el jefe de Redacción de Diario La Rioja, Pablo Álvarez, también se ha referido al hecho de que en España hay "una escasez de mano de obra", sobre todo cualificada, y ha creído que "detrás de eso está la educación de los jóvenes".

Por eso, ha considerado que "tenemos que repensar la educación" porque, ha visto, "eso es fundamental para el futuro del país" en el marco del contexto económico.

También se ha referido al hecho de que, en su opinión, "tenemos un problema de productividad" y, bajo ese marcho, "hablar de trabajar menos" ha dudado de que deba ser "el punto uno de la agenda". "Seguramente no", ha concluído.

Además, en el debate de reducir la jornada laboral, ha visto que "establecer reglas generales es un error, porque hablar de las 37,5 horas es no diferenciar la realidad", ya que "la realidad es tremendamente diferente en los sectores, en las empresas".

"Seguramente hablar de un determinado número de horas en el mundo tecnológico no tiene nada que ver con el mundo del agro. Y, por lo tanto, recetas generales a una realidad que, por definición, es diversa, no me parece lo más adecuado", ha señalado.