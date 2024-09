Gonzalo Capellán reitera que "no aceptará nunca un acuerdo que merme los intereses de los riojanos"

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha dejado clara de nuevo su postura en contra del posible cupo catalán y ha reiterado que "no aceptará nunca un acuerdo que merme los intereses de los riojanos".

Gonzalo Capellán ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación tras participar en un encuentro bilateral con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Aunque como ha destacado este tema no se ha tratado en la reunión de esta mañana, "mi posición es clara. Es lógica mi oposición a cualquier acuerdo que retraiga recursos de La Rioja porque, además, son muy necesarios".

Como ha indicado "durante la reunión no ha salido el tema de financiación, los temas comunes que afectan a todas las ccaa deben tratarse en la Conferencia de Política Fiscal y Financiera o en la Conferencia de Presidentes".

En otro orden de asuntos, el presidente de La Rioja no ha querido valorar la decisión de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de acudiro o no a este tipo de reuniones bilaterales con el presidente de España. En este asunto, ha indicado, "soy muy respetuoso con todas las decisiones. Yo solamente doy cuenta de las decisiones que me atañen como presidente en mi comunidad".