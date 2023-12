El Grupo Social ONCE premia "la generosidad de la sociedad riojana"

LOGROÑO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Amigos y Amigas de la RASD (República Árabe Saharaui Democrática), Radio Rioja (Cadena SER), Fernando Reinares Hernaiz, UCC Coffee Spain SLU Cafés Templo Food Services y el Parlamento de La Rioja han recibido los Premios Solidarios Grupo Social ONCE La Rioja 2023.

Estos galardones son la máxima distinción que la ONCE concede a nivel autonómico, distinguiendo a aquellas personas, empresas, ONG, entidades y organismos de la Administración Pública y programas o trabajos de comunicación que hayan destacado por una labor solidaria coincidente con los valores esenciales de la Cultura Institucional del Grupo Social ONCE.

Este año, en la gala de entrega, bajo el título 'Próxima estación: PORVENIR', nos presenta al Grupo Social ONCE como un tren cargado de historias de superación que sorprenden, emocionan, ilusionan y hacen sonreír. Es un tren con maletas llenas de fuerza y esperanza para afrontar los desafíos y alcanzar las metas. Nos acerca al viaje que tiene como destino el porvenir del Grupo Social ONCE.

La gala se ha celebrado en el Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja, Riojaforum, y en ella han participado Alberto Durán, vicepresidente*primero de Coordinación Institucional, Solidaridad y Relaciones Externas del Consejo General de la ONCE; Marta Fernández, presidenta del Parlamento de La Rioja; Javier Muñoz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en La Rioja; María Martín, consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno en La Rioja, y Belén González, delegada de la ONCE en La Rioja. Han estado acompañados por diferentes autoridades políticas y sociales y representantes de la discapacidad y de la sociedad riojana.

PREMIOS SOLIDARIOS

En la categoría de institución, organización, entidad u ONG, ha recibido el premio la Asociación de Amigos y Amigas de la RASD (República Árabe Saharaui Democrática), porque lleva años de dedicación y solidaridad con el pueblo saharaui, con un programa que acoge a niños y niñas de entre ocho y doce años, favoreciendo vínculos con familias y niños españoles, y potenciando el acceso a programas de salud, ocio y tiempo libre. Es de las pocas asociaciones riojanas que consigue, año tras año, mantener el número de menores acogidos, siendo La Rioja la Comunidad que más niños con discapacidad acoge.

En el apartado de programa, artículo o proyecto de comunicación, el galardón lo ha ganado Radio Rioja (Cadena SER), que cumple 90 años de información, entretenimiento y servicio a la sociedad riojana, en los que ha colaborado con las entidades del Tercer Sector en cuantas acciones se le ha requerido informando de sus actividades, programas de intervención, etc. Son 90 años de difusión de noticias para dar a conocer las necesidades de las personas más vulnerables.

Fernando Reinares Hernaiz ha recibido el Premio Solidarios a la Persona Física. Ingresó como voluntario en Cruz Roja Española hace ya más 25 años, ejerciendo hasta 2003, fecha en la que fue elegido presidente autonómico de la entidad, cargo que ha ejercido hasta hace unos meses. Durante su etapa de presidente ha vivido acontecimientos que han afectado a la labor que desarrolla Cruz Roja y que se resolvieron gracias a su perfil conciliador y humano. Continúa colaborando con la institución como voluntario.

La categoría de empresa premia a UCC Coffee Spain SLU Cafés Templo Food Services, porque entienden cada pequeño detalle que representa la extracción de un gran café. Utilizan su conocimiento para ofrecer una solución integral con el café como centro. Cuentan con los más estrictos sellos de calidad medioambiental y éticos, incluyendo Fairtrade, AENOR y Agricultura Ecológica, que aseguran que su café ayuda a la sostenibilidad de productores, clientes y medio ambiente. Además, participan en un proyecto para empoderar a la mujer con discapacidad víctima de violencia de género mediante su formación e inclusión en el mercado laboral.

Finalmente, en la categoría de estamento de la Administración Pública se premia al Parlamento de La Rioja, que celebró el pasado año su 40 aniversario, periodo en el que ha aprobado leyes que han permitido que los colectivos más vulnerables puedan ser mejor atendidos y acceder a beneficios que mejoran su calidad de vida como, por ejemplo, la Ley de Accesibilidad Universal con la sensibilidad de todos los Grupos Parlamentarios que propició su probación por unanimidad en el pasado enero.

El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE La Rioja 2023 ha estado formado por Javier Muñoz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en La Rioja; Belén González, delegada de la ONCE en La Rioja; Cristina Arias, consejera general de la ONCE; María Martín, consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja; José Andrés Pérez, director y delegado episcopal de CARITAS Diocesana en La Rioja; y Nuria Solozábal, gerente de la Casa de los Periodistas y Asociación de la Prensa de La Rioja.