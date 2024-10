El Grupo Social ONCE premia la solidaridad de la sociedad riojana - ONCE

LOGROÑO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Corazones Integrados, Siete La Rioja TV, Miguel Angel Ortega Esteban, Grupo Cidacos y Logroño Deporte han recibido los Premios Solidarios Grupo Social ONCE La Rioja 2024, durante una Gala celebrada en el Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja, RIOJAFORUM.

Los Premios Solidarios Grupo Social ONCE tienen la finalidad de reconocer y premiar a aquellas personas, entidades, instituciones, medios de comunicación y Administraciones que realizan una labor solidaria en su entorno de influencia procurando la inclusión social de todos los ciudadanos, la normalización y la autonomía personal y la accesibilidad universal. Los premiados destacan por su sensibilidad social, su larga trayectoria y su dedicación en pro de los derechos sociales de los más desfavorecidos.

Al evento han asistido Gonzalo Capellán de Miguel, presidente del Gobierno de la Rioja; Conrado Escobar Las Heras, alcalde de Logroño; y Alejandro Oñoro, consejero delegado de Ilunion. También han acudido Beatriz Arraiz Nalda, delegada del Gobierno en La Rioja y María Martín Díez de Baldeón, consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de la Rioja.

Así como Javier Muñoz Ruiz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en La Rioja; Manuela Muro, presidenta del CERMI-La Rioja; Fabiola Portillo Pérez de Viñaspre, vicerrectora de la Universidad Pública de La Rioja; Maite Seoane, directora de Responsabilidad Social Corporativa de la Federación de Empresas de La Rioja; y Belén González Herrero, delegada de la ONCE en La Rioja. Estarán acompañados por diferentes autoridades políticas y sociales, así como representantes de la discapacidad y de la sociedad riojana.

El Solidarios a la institución, organización, entidad, ONG, lo ha recogido la Asociación Corazones Integrados. Se formó con un objetivo claro, tratar de cambiar la percepción de las personas con discapacidad intelectual, fomentando su inclusión en el mundo de las artes escénicas. estas personas pueden ser los protagonistas de una obra de teatro, de danza o de música. es importante, dar opciones a este colectivo, teniendo alternativas de ocio saludable y que, además, les consiga subir a un escenario y brillar como verdaderos artistas.

En la categoría de Empresa, el galardón ha recibido el Grupo Cidacos, por la sostenibilidad y la innovación, toda la logística de su cadena de suministro tiene como objetivo reducir la huella de carbono y potenciar la sostenibilidad, este punto queda patente en su apuesta por potenciar la utilización del ferrocarril, asimismo, Grupo Cidacos ha renovado su apoyo al movimiento Paralímpico Español, patrocinando el relevo Paralímpico de La Rioja.

En la categoría de Programa, artículo o proyecto de comunicación, el Premio Solidarios lo ha recibido La Siete La Rioja TV. El 13 de octubre de 2020, comenzó su emisión el canal autonómico de televisión que tomó el testigo que dejó Popular TV, pues bien, desde sus inicios tanto en los espacios dedicados a las noticias como en los magazines, se han ocupado de trasladar a la sociedad riojana, muchos de los acontecimientos relacionados con el tercer sector social y haciendo llegar la voz de las entidades que trabajan para favorecer la vida de los colectivos más vulnerables.

En el apartado de Estamento de la Administración Pública, se ha entregado el galardón a Logroño Deporte. Desde Logroño Deporte, el Ayuntamiento desarrolla la gestión deportiva municipal, tiene como misión proporcionar a todos los logroñeses la posibilidad real de acceder a un servicio deportivo de calidad, la atención cada vez más importante a sectores y colectivos especiales, apuesta por la inclusión como principio básico, comprometiéndose con las personas y colectivos más desfavorecidos, ofreciendo programas y tarifas especiales.

Miguel Ángel Ortega Esteban es la persona que ha recibido el Premio Solidarios a la Persona Física. Miguel Angel Ortega Esteban contribuye desde hace casi 40 años al desarrollo de un modelo de atención integral comunitario en salud mental, en la defensa de los derechos del colectivo y de lucha contra el estigma, es una persona solidaria que siempre ha contribuido al empoderamiento de las personas con problemas de salud mental, así como a su inclusión en la Sociedad Riojana.

El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE La Rioja 2024 ha estado integrado por las siguientes personas: Javier Muñoz Ruiz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en La Rioja; Cristina Arias Serna, consejera general de la ONCE; Belén González Herrero, delegada de la ONCE en La Rioja; Manuela Muro Ramos, presidenta del CERMI La Rioja; Patricia Sáinz Campo, concejala de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad del Ayuntamiento de Logroño; Javier Alfaro Palacios, periodista miembro de la Asociación de la Prensa de La Rioja; y Eugenia González Gómez, vocal de la Junta Directiva de la Plataforma Autonómica del Tercer Sector La Rioja.