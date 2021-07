El Grupo Socialista de Logroño exige al PP "que no cree alarma social con el botellón"

LOGROÑO, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño, Iván Reinares, ha respondido este lunes a las críticas del PP sobre una presunta "dejadez" para resolver el problema del botellón en Logroño y ha exigido a los populares "que dejen de crear alarma social con este asunto".

No en vano, ha recordado que "el actual equipo de Gobierno es quien, tras muchos años de desidia del Partido Popular, ha sido el que se ha atrevido a introducir este asunto en las Ordenanzas municipales", además de que "llevamos muchos meses de intenso diálogo con la juventud logroñesa y también estamos ofreciendo a las y los jóvenes más alternativas de ocio que nunca en la historia de esta ciudad".

Reinares ha subrayado que "es falso que la Policía Local no esté actuando, porque las denuncias son habituales, aunque hay que aclarar que estamos ante un problema que no se soluciona únicamente desde el ámbito de la presión policial, como parece que pretenden algunos, sino también desde otros ámbitos como el ocio, la educación, la pedagogía, las familias, etc".

De este modo, el portavoz socialista ha vuelto a recordar que el principal partido de la oposición "actúa con cinismo y con la demagogia a la que nos tiene acostumbrados, utilizando cualquier excusa para crear ruido, para dañar y para manipular la realidad".

Por esta razón, "les pido que, si de verdad les interesa la juventud logroñesa, arrimen el hombro y no hagan un uso partidista de un fenómeno que, además, no es nuevo, ni exclusivo de Logroño y que también les ha afectado cuando gobernaban, ya que lleva más de veinte años con nosotros", ha dicho.

Asimismo, ha expresado que "quienes de verdad está actuando de forma inaceptable y también irresponsable en este asunto son los populares, que únicamente quieren crear alarma y utilizar este asunto, sin aportar alternativas ni soluciones".

El portavoz socialista ha recordado que fue precisamente el equipo de Gobierno actual, impulsado por el PSOE, el que modificó la actual Ordenanza Municipal de Fomento de la Convivencia Ciudadana para poder tipificar el botellón para que la Policía Local pudiera actuar.

Ha subrayado que "precisamente quienes hoy más critican y actúan de forma irresponsable son PP y Cs, quienes hace unos meses votaron en contra de esta reforma para afrontar el tema del consumo de alcohol en las calles de la ciudad", ha dicho Reinares, quien ha subrayado que "el PP tuvo ocho años para poder haber realizado alguna modificación en este sentido y no movieron un dedo y, reitero, el botellón no surgió ayer".

Al mismo tiempo, ha recordado que "el Partido Socialista está preocupado por los jóvenes y lo demuestra con diálogo constante y ofreciendo alternativas de ocio, que en esta ciudad se están difundiendo más que nunca".

No en vano, pese a las dificultades de la pandemia y con la mayor observancia de las condiciones de seguridad, el Consistorio ha lanzado una importante batería de actividades dirigidas a jóvenes, como conciertos, talleres, mesas redondas, teatro, cine, intervenciones artísticas y exposiciones, entre otras.

En definitiva, "no es momento para que la oposición lance piedras y utilice para su propio provecho político en temas sensibles como éste, que afectan a la salud no sólo de nuestras y nuestros jóvenes, sino de toda la sociedad", por lo que "les exigimos que dejen de buscar la foto y los titulares y se sienten junto al equipo de Gobierno a trabajar en la búsqueda de lo mejor para nuestra juventud".