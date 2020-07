LOGROÑO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil da nueve normas básicas a los padres que suben fotos de sus hijos a redes sociales, sobre la base de que "esta época estival supone un periodo de diversión y de compartir recuerdos para muchas personas".

Sin embargo, recuerdan desde el Instituto Armado en un comunicado, "quienes tienen hijos menores de edad, han de tener especial cuidado a la hora de compartir dichos recuerdos en forma de fotografías o de vídeos".

En general, "los menores no deben ser expuestos en las redes sociales", pero si se hace, la Guardia Civil recomienda seguir nueve normas "para subir fotos y vídeos sin peligro, y para evitar que la privacidad y la seguridad del menor queden al descubierto".

Así, detallan que "en la foto no debe aparecer nunca ninguna pista sobre los lugares que frecuenta, como su escuela o un parque; nunca fotografiarlos junto a tu coche, y mucho menos que salga la matrícula del vehículo; no añadir datos a la foto que puedan identificar al menor, como, por ejemplo, no poner su nombre o apellidos al nombre del archivo de la foto".

"Nunca, nunca, nunca publicar información sobre los horarios del niño y las actividades que realiza habitualmente. Cuando se publique una foto de niños no incluir información que haga pensar que están solos y prohibido decir "los echo mucho de menos cuando trabajo". No publicar fotos que incluyan uniformes del colegio o camisetas identificativas de sus equipos. Evita credenciales que permitan a un extraño localizarles", añaden.

Por último, indican que "s haces la foto con un móvil o tableta con GPS asegúrate de que la función de localización está desactivada o que esos datos se han borrado, y si no lo están se podría rastrear dónde se hizo la foto y encontrar al niño; comparte esta información con tus amigos y familiares y que entiendan la gravedad de publicar fotos de niños en internet, pídeles que no publiquen fotos de tus hijos sin tu consentimiento".

"Recuerda que tras publicar una foto de tu hijo en Twitter o Facebook, incluso aunque la compartas sólo con tus amigos, debes dar por hecho que desde ese instante es completamente pública. Y hagas lo que hagas es posible que jamás seas capaz de eliminar esa foto de internet", finalizan los consejos de la Guardia Civil.