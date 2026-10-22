La Guardia Civil incorpora a 11 nuevos agentes al Sector de Tráfico en La Rioja - GUARDIA CIVIL

LOGROÑO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sector de Tráfico de la Guardia Civil en La Rioja ha incorporado a 11 nuevos guardias civiles a su plantilla con el objetivo de reforzar la vigilancia y la seguridad vial en las carreteras de la Comunidad Autónoma.

De los nuevos efectivos, nueve se incorporan a la modalidad de motoristas, cuyas funciones incluyen la vigilancia y regulación de la circulación, el control del tráfico y la prevención de conductas que puedan comprometer la seguridad de los usuarios. Los otros dos se integran en los Equipos de Investigación de Siniestros Viales, encargados de investigar los accidentes de circulación y esclarecer las circunstancias en las que se producen.

Los nuevos agentes han sido recibidos por los mandos de sus respectivas unidades, que les han dado la bienvenida y les han trasladado las principales directrices para el desempeño de sus cometidos. Entre las prioridades de actuación destacan la prevención de la siniestralidad vial, la vigilancia de las conductas de riesgo, el auxilio a los usuarios y el mantenimiento de una presencia activa y disuasoria en la red viaria riojana.

Estas incorporaciones permitirán reforzar las plantillas de la Unidad y contribuirán al desarrollo de las funciones que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil desempeña para garantizar una movilidad más segura. Su labor comprende no solo la vigilancia de la circulación, sino también el control del transporte, la asistencia a los conductores y demás usuarios de las vías, la investigación de los siniestros viales y la actuación ante posibles hechos delictivos que puedan comprometer la seguridad de las personas.

Desde el Sector de Tráfico de la Guardia Civil de La Rioja se recuerda que la seguridad vial es una responsabilidad compartida y se hace un llamamiento a todos los conductores para que extremen la precaución al volante, eviten conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, utilicen correctamente los sistemas de retención, respeten los límites de velocidad y cumplan las normas de circulación.

La prudencia, la responsabilidad y el respeto a las normas son fundamentales para prevenir accidentes y contribuir a que las carreteras sean más seguras para todos.