Hacienda aboga en 2027 por "reforzar los servicios públicos esenciales" y con "menos impuestos" para los riojanos

LOGROÑO, 13 (EUROPA PRESS)

El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, ha afirmado que los presupuestos de La Rioja 2027, dotados con 2.322,34 millones de euros, abogan por "reforzar los servicios públicos esenciales", así como el "refuerzo de la política fiscal con menos impuestos para las familias y la mejora de la actividad económica".

Domínguez ha comparecido, acompañado de su equipo, ante la Comisión de Presupuestos del Parlamento de La Rioja para detallar las cuentas de su departamento para el ejercicio 2027, que ascienden a 108 millones de euros. No obstante, ha insistido en que el presupuesto general de la región sube un 9,62 por ciento, y "está concentrado en reforzar los servicios públicos, en apoyar a nuestros municipios, en apoyar a nuestros sectores productivos, y en aumentar la capacidad inversora de la comunidad".

El consejero de Hacienda ha apuntado que "en toda nuestra capacidad de crecimiento presupuestario, un 73 por ciento se dedica a la inversión social". Ello, ha añadido, "nos permite atender las principales inquietudes de los riojanos en sanidad, en educación, en servicios sociales, en políticas sociales y en vivienda".

Domínguez ha destacado que con las cuentas del año próximo "consolidaremos los proyectos estratégicos que han sido iniciados durante esta legislatura y que verán su culminación durante el ejercicio presupuestario de 2027".

En lo que se refiere a la propia Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía para 2027, el máximo responsable de la misma ha indicado que el presupuesto asciende a 108 millones de euros, el 5,31 por ciento más que el del presente ejercicio.

CINCO GRANDES COMPROMISOS

Las cuentas "reflejan los cinco grandes compromisos asumidos al inicio de la legislatura: avanzar hacia una fiscalidad más baja, garantizar unas finanzas públicas sostenibles, mejorar la gestión de los fondos europeos, hacer de esta la legislatura de la digitalización y construir una Administración más ágil, cercana y dotada de empleo público estable", ha apostillado.

Domínguez ha enfatizado que "en el conjunto de la legislatura se han impulsado 14 rebajas de impuestos que nos ha situado entre las comunidades autónomas de régimen común con la fiscalidad más favorable de España" y ha confirmado que "el Gobierno de La Rioja mantiene su apuesta por una política fiscal útil orientada a reducir la carga tributaria de las familias y estimular la actividad económica".

Así, el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas amplía el escudo fiscal con la deflactación automática de los tramos autonómicos del IRPF y de los mínimos personales y familiares dado que la tasa inflación superará el 3 % al cierre de este año (ahorro mínimo estimado de 8,13 millones de euros), y con la ampliación al ejercicio 2026 de la deducción vigente desde 2023 por el pago de intereses de hipotecas de vivienda habitual constituidas a partir de 2013.

Además, incorpora la exención durante los próximos dos años de diversas tasas que soportan agricultores y ganaderos. La estimación para 2027 es que el conjunto de los beneficios fiscales ahorrará 237,33 millones de euros a los 193.406 contribuyentes riojanos.

También, ha manifestado que "en la convicción de que tenemos margen para seguir bajando los impuestos", la Dirección General de Tributos (11,46 millones) "seguirá profundizando en la política fiscal que protege a los riojanos, lo que se plasmará en medidas fiscales de apoyo a las familias y a la empresa familiar".

Por su parte, la Secretaría General Técnica contará con 30,57 millones de euros y concentrará buena parte de sus esfuerzos en la simplificación administrativa que tiene como propósito "ofrecer nuevas vías para que ciudadanos, autónomos y empresas puedan relacionarse con la Administración y acreditar el cumplimiento de sus obligaciones de una manera más sencilla y ágil".

Otro objetivo es mejorar la atención a la ciudadanía y, en este sentido, dentro de las actuaciones previstas, figura la puesta en marcha de una nueva oficina de atención al ciudadano en La Concha del Espolón, "concebida especialmente para ofrecer una atención personalizada y accesible".

FINANCIACIÓN "JUSTA, SUFICIENTE Y ESTABLE"

La Dirección General de Control Presupuestario (4,11 millones de euros) "seguirá desempeñando un rol especialmente relevante en el análisis del Sistema de Financiación Autonómica y en la defensa de los intereses de La Rioja para defender una posición firme: La Rioja necesita una financiación justa, suficiente y estable, negociada de forma multilateral y en igualdad de condiciones, no un modelo diseñado para satisfacer intereses territoriales o políticos particulares".

A su vez, la Dirección General para la Sociedad Digital dispondrá de 34,76 millones de euros, de los que 21 millones se destinarán a infraestructuras y conectividad, y 3,5 millones a proyectos relacionados con la Inteligencia Artificial y la gestión de datos.

En este ámbito, el Gobierno seguirá desarrollando la IA Factory, una plataforma pública de inteligencia artificial destinada a impulsar casos de uso y proyectos piloto en la Administración y el tejido empresarial riojano. Otro gran objetivo será poner la tecnología al servicio de la simplificación administrativa con una dotación de 1,5 millones de euros, porque "se trata de simplificar la burocracia, no de digitalizarla".

La Dirección General de Fondos y Relaciones con la Unión Europea contará con 1,65 millones de euros para, "por un lado, planificar, coordinar, supervisar y controlar los fondos europeos que gestiona la Comunidad Autónoma y, por otro, para reforzar la presencia de La Rioja en los asuntos de la Unión Europea y defender los intereses de nuestra región ante sus instituciones".

El consejero ha destacado que "La Rioja ha conseguido revertir la posición que ocupaba al inicio de la legislatura en la gestión de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia", pero "queremos dar un paso más: pasar de ser una Administración que gestiona fondos a ser una Administración con mayor capacidad para anticiparse, identificar oportunidades y competir por nuevos recursos". Con ese objetivo, una de las principales novedades será la creación y puesta en marcha de la Oficina de Captación de Fondos Europeos de La Rioja.

Por su parte, la Dirección General de Función Pública continuará avanzando en la estabilización y mejora del empleo público. Entre 2023 y 2026 se han incorporado 3.224 plazas: 1.909 en sanidad, 510 en educación y 705 en la Administración General.

Domínguez ha destacado "los 79 acuerdos alcanzados en esta legislatura con los representantes de los trabajadores, de los cuales 43 han contado con la unanimidad de todas las organizaciones sindicales, que reflejan una forma de gobernar basada en la negociación, la búsqueda de puntos de encuentro y la voluntad de transformar el diálogo en mejoras concretas para los empleados públicos". En este sentido, ha incidido en que "los Presupuestos 2027 recogen los compromisos asumidos en materia de actualización retributiva y carrera profesional".

Por último, la Intervención General (3,85 millones) avanzará en su proceso de modernización tecnológica para "reforzar tanto la gestión económico-financiera de la Comunidad como las funciones de control interno". Y la Dirección General de Servicios Jurídicos (1,38 millones) centrará sus esfuerzos en "la defensa de los intereses de la Comunidad Autónoma ante los tribunales y en el asesoramiento jurídico dirigido a garantizar la legalidad de la actuación administrativa".