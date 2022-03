Las heridas que me han hecho crecer, el arte solidario de Patricia San José Torga con el Teléfono de la Esperanza

Las heridas que me han hecho crecer, el arte solidario de Patricia San José Torga con el Teléfono de la Esperanza - TELÉFONO DE LA ESPERANZA

LOGROÑO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este jueves se ha inaugurado en Logroño una exposición artística que invita a indagar sobre los procesos humanos que vivimos tras experiencias de crisis emocionales intensas, de las difíciles de vivir. Dolor profundo, miedo, rabia, tristeza, vacío, soledad, esperanza, reconstrucción, sanación y crecimiento, se expresan a través del arte en 'Las heridas que me han hecho crecer', de Patricia San José Torga.

Acuarelas, acrílicos, reflexiones escritas, poesía, música. Cada obra nos conecta con nuestras propias heridas a través de las heridas de la artista, y también nos abre y nos muestra el camino de la sanación a través de su recorrido, la elaboración de su propio proceso de curación personal.

La exposición puede visitarse en el Centro Fundación Caja Rioja (Gran Vía, 2) desde el 31 de marzo hasta el 21 de abril, de lunes a sábado de 18 a 21 horas. Gracias a la generosidad de la artista, las obras pueden adquirirse y el dinero recaudado se destinará a mantener los diferentes proyectos de cuidado de la salud emocional que el Teléfono de la Esperanza está desarrollando en La Rioja.

A la inauguración celebrada este jueves han asistido el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, la consejera de Salud, María Somalo y el consejero de Servicios Sociales, Pablo Rubio Medrano, entre otras personalidades.

Junto a la artista Patricia San José Torga y la presidenta del Teléfono de la Esperanza, Magdalena Pérez Trenado, disfrutaron de una visita a la muestra y una charla coloquio acerca del proceso personal y creativo que comienza con el reconocimiento de la herida emocional para convertirse en un camino de sanación y crecimiento.

Este proyecto artístico y solidario es la acción elegida este año por el Teléfono de la Esperanza de La Rioja para celebrar el Día de la Escucha (27 de marzo): un día en el que centramos la atención en la importancia de la escucha en la comunicación, que es un aspecto clave para el crecimiento y el desarrollo personal sano.

En palabras de la artista, "para mí es un lujo haber encontrado en mi camino al equipo de personas y profesionales que sostienen el Teléfono de la Esperanza de La Rioja y creo firmemente en su trabajo: el cuidado de la salud emocional".

"Éste -añade- es uno de los pilares de mi vida y es la tarea que llevo haciendo de manera más intensa desde hace dos años: enfrentándome con valentía y responsabilidad a mis emociones y tratando de sanar y de crecer como persona".

Recalca que "también creo que el arte es un medio de expresión tan válido y potente como otros, lo he utilizado desde niña para entender mis sentimientos, mis emociones y pensamientos, y también como manera de relacionarme con el mundo".

Por ello, "cada obra de la exposición es una parada en mi viaje personal, he decidido donar las piezas porque el aprendizaje a nivel personal ya lo guardo dentro de mí como un tesoro y deseo llegar a otros corazones para dar aliento de esperanza en procesos de crisis emocionales intensas".

Incide en que "si además eso revierte de alguna manera en el Teléfono de la Esperanza para divulgar y seguir trabajando el conocimiento y crecimiento personal, pues mucho mejor".

Con esta muestra, la autora quiere transmitir que "en ocasiones la vida nos puede poner en situaciones complicadas y difíciles, de las que nos rompen por dentro, que podemos pedir ayuda, que la escucha es una manera de brindar compañía y cobijo y que es nuestra responsabilidad hacernos cargo de nuestros procesos personales".

"Descubrir nuestras fortalezas y debilidades es un viaje único e increíble y que la recompensa es enorme, merece la pena. El arte (en todas sus disciplinas), donde toca, disuelve y es un motor muy potente para encontrarnos con nosotros mismos, conocernos y expresarnos.

El Teléfono de la Esperanza es una muestra clara, segura y muy profesional de todo esto que digo", señala.

Y respecto al título de la exposición, explica que "hablamos de procesos intensos, de crisis emocionales y conceptos variados cada vez más presentes en la sociedad".

Reseña que "he descubierto que son emociones que me dolían por dentro como una herida y para curarlas, igual que las heridas físicas, he necesitado limpiar mucho, coser y esperar para cicatrizarlas".

"A veces se vuelven a abrir, sangran y vuelven a doler pero el compromiso por mí y por mi vida me ha puesto de nuevo manos a la obra. Estas heridas, con el tiempo, te enseñan que somos más capaces de lo que nos imaginamos, que podemos llenarnos de recursos para transformar nuestra mirada hacia la vida y sin querer-queriendo, crecemos", finaliza.