Hermoso de Mendoza espera que no se "revierta" nada de lo hecho por su Equipo de Gobierno

"Para Logroño es muchísimo mejor una mayoría absoluta del PP que que tenga que depender de Vox"

LOGROÑO, 29 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha esperado hoy, una vez conocido que no logra su reelección y que el Partido Popular gobernará con mayoría absoluta, que no se "revierta" nada de lo hecho por su Equipo de Gobierno.

Hermoso de Mendoza ha comparecido, a las once de la noche de hoy, y ha comenzado por "felicitar por una clara victoria" al Partido Popular y "expresamente a los candidatos" porque "han sabido aglutinar en una mayoría amplia los deseos de cambio".

No obstante, ha visto "muy interesante" y "políticamente relevante" que el PP "no tenga que depender de partidos extremos politicamente", en relación a que no tiene necesidad de pactar con Vox.

"Para Logroño es muchísimo mejor una mayoría absoluta del PP que que tenga que depender de Vox", ha aseverado.

Ha mostrado "orgullo" por el trabajo de su Equipo de Gobierno "que ha trabajado por y para Logroño, con independencia del deseo que han manifestado los logroñeses para los próximos cuatro años".

"A nivel más interno, tendremos que hacer una reflexión sosegada, calmada de cuál es el elemento que no ha permitido contar con la confianza de los logroñeses y los riojanos", ha indicado.

El PSOE, ha añadido, "siempre está a las duras y a las maduras" y "como se aprende es en las derrotas", por lo que ha visto que es el momento de "calmarse, respirar hondo y trabajar más y mejor".

Ha constatado que en Logroño "sigue habiendo cinco partidos" y, ahora, al PSOE le corresponde "hacer una oposición seria, rigurosa, exigente que permita que logroño siga avanzando y no retroceder".

Para Hermoso de Mendoza, cuando se gobierna se toman decisiones "todos los días" y cuando se está en la oposición se puede tomar el "descontento" de los ciudadanos, que es lo que cree que ha ocurrido.

Preguntado por Calles Abiertas, ha relatado cómo muchos han dicho que "esto se reconocerá". Para él, "es un debate que se ha puesto sobre la mesa" que es "necesario" y ha esperado que "no se revierta nada de lo hecho", porque "lo que hay que hacer es seguir perseverando en esa transformación de las ciudades" y "la cuestion es nunca retroceder".