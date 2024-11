La hija del bodeguero de Cuzcurrita, tras oír el veredicto: "Voy a empezar a vivir ya con un poco de tranquilidad"

Tras la lectura del jurado, que considera culpable a los 2 acusados, será el juez quien, finalmente, emita una sentencia definitiva

LOGROÑO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La hija del bodeguero de Cuzcurrita, Yolanda Castillo, ha indicado sentirse "satisfecha" tras oír la decisión del jurado popular que ha declarado culpables a los dos acusados de matar de forma violenta y robar a Guillermo Castillo la noche del 2 de mayo de 2023 en su domicilio. "Sé que voy a empezar a vivir ya con un poco más de tranquilidad", ha afirmado.

Esta tarde, pasadas las 19,30 horas, el jurado popular ha leído el objeto del veredicto en el que han considerado probado "por mayoría" que los dos acusados, C.S.R y A.D.G., mataron de forma intencionada a Guillermo Castillo -de 78 años en el momento de los hechos- para robarle en su domicilio.

Como ha indicado a los medios de comunicación, y tras nueve sesiones de juicio -a las que ha acudido a casi todas- Yolanda Castillo ha afirmado sentirse con "emociones un poco encontradas".

Aún así, ha indicado, "estoy feliz porque veo que se está haciendo justicia, que es lo que yo quería. La justicia que yo quiero" porque "es gente que fue a matar y mató".

Finalmente también ha querido agradecer su labor al jurado popular "por poner tanta atención y por haber hecho de este caso, también el de ellos".

Tras conocer el veredicto del jurado popular, también han intervenido ante los medios de comunicación los abogados de las Acusaciones Particulares, que defienden los intereses de los hijos de Guillermo pero por separado.

PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

El abogado, Marcos García Montes, que defiende a Yolanda Castillo se ha mostrado crítico por la no petición por parte del Ministerio Fiscal de la prisión permanente revisable tras oír el veredicto del jurado.

En concreto, la Fiscal ha mantenido los 27 años de cárcel para C.S.R. y los 27 años y 9 meses para A.D.G. por los delitos de asesinato y robo pero no ha pedido al juez la prisión permanente revisable como sí han hecho las Acusaciones Particulares.

Ha destacado que, una vez terminada la lectura del veredicto, "las partes deben pedir las penas acorde con lo que se ha dicho en el veredicto y si la Fiscal quiere recurrirlo lo puede recurrir pero lo que no puede hacer es cuestionar lo que se ha hecho en el veredicto".

Así -expresa- "el veredicto es muy claro, unanimidad por edad y vulnerabilidad consecuencia de la grave enfermedad que tenía Guillermo y eso no hay quien lo salve: Artículo 50.1.1, prisión permanente revisable y nos obligaba a todas las partes a pedirlo".

"No se puede discutir la función del jurado, con lo cual, contento no porque aquí no está Guillermo y eso es lo más triste del mundo pero por lo menos agradecido a que se ha hecho justicia".

Además ha reiterado que en este juicio "ha salido muy claro" que hay más personas encubridoras o coautores necesarios" por eso "se va a pedir la reapertura del procedimiento una vez que sea firme esta sentencia".

Por parte del hijo de Guillermo, sus abogadas Gracia Castro y Ana Gil han querido agradecer la labor del jurado y afirman estar satisfechas con lo oído en el veredicto. Sobre la petición de la prisión permanente revisable, ha indicado Gracia Castro, "yo quiero esperar a la sentencia, su Señoría decidirá. Yo entiendo que debería aplicarse la prisión permanente revisable, pero cabe esperar a la sentencia, no me quiero adelantar a los acontecimientos".