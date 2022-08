Un hombre estafado en Logroño con el timo del 'tocomocho'

LOGROÑO, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

En la Jefatura Superior de La Rioja se ha recibido la denuncia de un hombre, que manifiesta haber sido víctima de una estafa en Logroño, en la que dos varones le mostraban paquetes de dinero y mediante engaño, la víctima le acababa entregando dinero y joyas a cambio de los paquetes de los seis fajos de dinero.

En el caso de la denuncia interpuesta por un hecho ocurrido en Logroño el pasado martes, la víctima manifestaba que se le había acercado un varón, que le había comunicado que se había encontrado a un chico, que portaba en una bolsa gran cantidad de paquetes de billetes, mostrándole los mismos, si bien este chico como vivía en una residencia de monjas no necesitaba ni quería el dinero.

Ante la insistencia del varón y del chico, que manifestaban no querer el dinero, acordaron que la victima acudiese a su casa para que les diesen joyas y una pequeña de cantidad de dinero a cambio de los paquetes de billetes que portaba el chico, por lo que una vez en su casa la victima recogió las piezas de joyas y el dinero pactado.

A continuación el varón le manifestó a la victima que tenía que llevar al "chico" a la residencia de monjas donde residía por lo que los tres varones se montaron en un vehículo, hasta llegar a un pueblos desconocido para el denunciante. En ese momento le apearon ya que el varón le manifestó que iba a dejar al chico y que volvía en diez minutos, posteriormente la víctima al ver que no acudía nadie en su búsqueda se percato de que había sido víctima de una estafa y la bolsa donde supuestamente se encontraba el dinero solo portaba periódicos y un paquete de harina.

En la mayoría de las ocasiones, las víctimas, "una vez en dependencias policiales, no se explican cómo les pudo ocurrir el engaño, cómo montaron en un vehículo de un desconocido con personas desconocidas, cómo retiraron tal cantidad de dinero, cantidad que nunca habían sacado en su vida, así cómo no se explican por qué fueron a un banco donde nunca habían entrado".

El problema con el que se encuentran los investigadores, es que en la mayoría de los casos, las víctimas no reconocen a los timadores. Todas las víctimas son personas mayores y no recuerdan nada, por otra parte muchos de los afectados no llegan a presentar denuncia. Los timadores forman grupos organizados e itinerantes que se desplazan a distintas provincias para evitar ser identificados y detenidos.

COLABORACIÓN CIUDADANA

En este sentido, desde la Policía Nacional, destaca la importancia de la colaboración ciudadana, caso de sospechar que alguien puede estar siendo víctima de este tipo de timos, alerte a la policía, o anote datos sobre vehículo o cualquier otra incidencia que pueda abortar el futuro timo. En este sentido, también se ha informado a las entidades bancarias de que cuando estas personas, se personen en la entidad para retirar cantidades injustificadas de dinero, pese a que es su dinero, les avisen de que pueden ser objeto de un timo, o en todo caso alerten a la policía.

Las víctimas suelen ser personas de edad avanzada, bien que se encuentran solas en un parque o caminando, y que previamente son elegidas por los timadores, como "presas fáciles".

TELÉFONO 091

La Policía Nacional recomienda, sobre todo y especialmente a las personas de edad avanzada, que desconfíen de quienes se acerquen a ellos en la vía pública manifestando haber sido agraciados con un premio de lotería o exhibiendo una gran cantidad de billetes, y que den aviso inmediato a la Policía llamando al teléfono 091 o comunicándolo a una patrulla policial.

En este sentido, y aunque uno crea que no puede ser víctima de este tipo de engaños, si lo puede ser un familiar suyo, por lo que se debe alertar al entorno familiar, principalmente personas de avanzada edad, de este tipo de hechos. Igualmente y habida cuenta del carácter itinerante de dichas personas se hace necesario comunicar los hechos a la mayor brevedad a la Policía Nacional.