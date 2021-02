La hostelería realiza una protesta rompiendo platos ya que sienten que están "pagando los platos rotos" de la crisis

Critican que las ayudas anunciadas "no llegan ni para cubrir el gasto fijo de un mes de un negocio cerrado"

LOGROÑO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La hostelería riojana ha realizado una protesta simbólica, a través de la rotura de platos, con la que quieren visibilizar que están "pagando los platos rotos" de la crisis del coronavirus. Ha sido en el paseo del Espolón de Logroño, convocados por Hostelería Riojana de la FER.

Los concentrados, frente a la Delegación del Gobierno, portaban una pancarta en la que se podía leer 'Cerrados sin ayudas. Nos arruinan'. Portaban carteles que decían '1 año pagando los platos rotos', así como otro que indicaban que les estaban arruinando.

Antes de romper los platos, el presidente de la Asociación, Francisco Martínez-Bergés, ha señalado a los medios de comunicación que "la hostelería desde el principio estamos pagando los platos rotos, con más de 115 días cerrados, mientras que el ocio nocturno lo lleva más de 300 días".

Ha apuntado que las ayudas "que nos dicen, han sido para todo el empresariado, no solo para hostelería", hasta el punto que ha asegurado que "no llega al 20 por ciento de hosteleros que las han cobrado". Unas ayudas "que no llegan ni para el 10 por ciento de los gastos fijos mensuales de un local cerrado".

"DEJAR DE CRIMINALIZAR"

Martínez-Bergés ha exigido que "se deje de criminalizar la hostelería, porque no somos los culpables, pero si es fácil cerrarnos y expropiar nuestros negocios, por lo que pedimos que se nos pague". "Es el sector más castigado con diferencia, por lo que preguntamos al Ayuntamiento de Logroño y a la Comunidad que dónde están esas exoneraciones de impuestos", ha añadido.

Ha exigido "la bajada del IBI durante 2021, así como las tasas de basura y agua, porque no nos dejan trabajar". El presidente de la Hostelería de la FER ha afirmado que "el cierre de nuestros locales traslada a la gente a lugares o viviendas cerradas, sin ventilación y sin vigilancia". Ha lamentado que "no nos están escuchando".

Desde el sector, han pedido "acelerar la vacunación, incluir al sector turístico en la recuperación para llegar a las ayudas europeas, así como la reducción del IVA para poder volver a funcionar, y ampliaciones del ERTE durante 2021", sin olvidar "ayudas a la financiación con ampliación de plazos". Además, ha reclamado la conservación de las ayudas a los autónomos y "rescate y reducción de los alquileres al 50 por ciento durante 2021".

Martínez-Bergés ha exigido que "se nos deje trabajar porque somos los lugares seguros y vigilados". En este punto, ha recordado que "éramos unos 2.300 autónomos, así como unos 7.000 empleados, si bien esta cifra se ha ido reduciendo, por lo que calculamos que caerá el número de trabajadores y empresarios del sector en un 30-40 por ciento", todo ello "si no llega de manera directas ayudas a la hostelería y turismo".

Para concluir, ha criticado la línea de ayudas que estima el Gobierno de 6,5 millones de euros puesto que "si con hostelería y comercio ya somos unos 8.000 negocios, para pagar 1.000 euros haría falta 8 millones, por lo que con lo que anuncian no llega ni a 1.000 para ambos sectores", que "es algo que no llega ni para cubrir el gasto fijo de un negocio cerrado un mes".