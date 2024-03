Hoya (UGT) aboga por lograr "en un periodo no muy corto" las 35 horas semanales con el "objetivo luego de 32"

LOGROÑO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT FICA, Mariano Hoya, ha abogado por lograr "en un periodo no muy corto" de tiempo las 35 horas semanales laborales, con el "objetivo de alcanzar las 32", pero "sin pérdida de derechos, que creemos que es fundamental". No obstante, ha señalado que "quizás no en todos los sectores de nuestro país se puede ir a la misma velocidad".

En este punto, ha recordado que en "bastantes sectores de nuestros convenios ya tenemos las 37 horas y media", pero "se debe dar un avance para conseguir las 35 en un periodo de tiempo no muy corto y por supuesto con el objetivo de las 32, de los 4 días de trabajo sin pérdida de derechos".

"Creemos que en los sectores industriales se debe de acompasar este proceso de transformación, de robotización, de pérdida de empleos con el reparto del tiempo de trabajo para incorporar a jóvenes, para incorporar a mujeres, para reducir esos índices de desempleo que en el caso de Rioja es un pelín más bajo que la media nacional, estamos en el 11,8, 11,9 en España y aquí por el 9,5, pero hace falta seguir avanzando", ha resaltado.

Hoya ha participado en una jornada de negociación colectiva que se ha desarrollado en la Fundación Laboral de la Construcción, y en la que también han intervenido el vicesecretario de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, y el secretario general de UGT FICA de La Rioja, Juan Carlos Alfaro.

Por su parte, Luján, sobre la reducción de la jornada laboral, ha señalado que "estamos negociando de manera bipartita, de manera también muy discreta cómo adaptamos la reducción de jornada, que se va a dar en todo caso porque forma parte de un acuerdo de gobierno al que nosotros las organizaciones sindicales no vamos a renunciar", para asegurar que "la reducción a 37,5 horas se va a dar sí o sí".

También, ha reconocido que "en estas negociaciones bipartitas estamos intentando adaptar la legislación laboral, el estatuto de los trabajadores a esta reducción de jornada". "Y estamos hablando de varias cuestiones, estamos viendo cómo operan otros artículos del estatuto de los trabajadores, como puedan ser las horas extraordinarias, la distribución y reducción cómo se aplican los permisos de trabajo", ha apostillado.

"AVANCE" EN OTRAS CUESTIONES

En otro orden de cosas, Hoya ha destacado que "la reforma laboral y el quinto Acuerdo por la Negociación Colectiva nos han dado herramientas en los ámbitos empresariales para que nuestras delegadas y nuestros delegados puedan acometer su labor de representatividad desde un equilibrio que se había perdido en épocas de las reformas laborales del Partido Popular", ha destacado.

Para Hoya, ese Acuerdo ha sido "un avance importante a la hora de recuperar capacidad adquisitiva de las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país, después de años de mucha pérdida de capacidad adquisitiva".

COSTES DEL DESPIDO

El secretario general también se ha referido a la "lacra" de la siniestralidad y la mortalidad en los centros de trabajo, que el año pasado alcanzó las muertes de 721 personas, de las que 350 lo fueron en industria, construcción y agro.

Otro de los asuntos que ha abordado Hoya son "los costes del despido", ya que "es una de las grandes demandas de nuestra organización". Ha recordado que "estamos en proceso de que se resuelva la demanda que presentó la UGT ante el Comité Europeo de Derechos Sociales", para señalar que "creemos que el despido en España no es un despido equilibrado, no es resarcitorio, no es compensatorio, no se atiende a las necesidades personales de las trabajadoras y los trabajadores, especialmente trabajadoras, a sus situaciones personales".

Finalmente, ha apostado porque en España haya un Pacto de Estado por la Industria en el marco de la Ley de Industria.