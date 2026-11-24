Archivo - Una persona con el móvil y el ordenador encendidos, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

¿Qué diferencia hay entre que una empresa afirme que "se compromete a reducir" sus emisiones y que diga que "las ha reducido"? La primera expresión describe un compromiso de futuro; la segunda, un resultado alcanzado. Una traducción imprecisa puede borrar esa diferencia y alterar la interpretación de información relevante para inversores, empresas y otros grupos de interés.

Esta es una de las cuestiones que aborda SMART-FIN, un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Agencia Estatal de Investigación que busca mejorar la traducción multilingüe de información económico-financiera y sobre sostenibilidad mediante la combinación de inteligencia artificial, análisis lingüístico y evaluación humana.

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) lidera la investigación lingüística y terminológica del proyecto en colaboración con la Universidad de Alcalá, que coordina la iniciativa global y su vertiente tecnológica.

CAMBIAR EL SIGNIFICADO DE LA INFORMACIÓN EMPRESARIAL

Los informes financieros, los estados de información no financiera y los documentos sobre compromisos ambientales circulan cada vez más entre países y mercados. Su traducción permite que inversores, instituciones y ciudadanos comprendan y comparen la actividad de las empresas en distintos idiomas.

Como explica Alexandra Santamaría, catedrática de UNIR e investigadora del proyecto, "trasladar estos contenidos de una lengua a otra exige algo más que fluidez lingüística. Es necesario preservar conceptos especializados, matices terminológicos y diferencias de significado que pueden tener consecuencias económicas y reputacionales".

"No es lo mismo que una empresa afirme que se compromete a reducir sus emisiones que afirme que las ha reducido. Un compromiso futuro no equivale a un resultado alcanzado", añade.

La investigadora señala también que no cualquier iniciativa ambiental tiene el mismo significado que una estrategia de sostenibilidad. "Conservar estas diferencias exige conocer no solo los idiomas, sino también los conceptos económicos, la terminología especializada y el contexto en el que se utilizan".

SMART-FIN analizará cómo responden las herramientas de traducción automática a estas exigencias y qué conocimientos lingüísticos y especializados necesitan incorporar para ofrecer resultados más precisos y fiables.

CINCO IDIOMAS Y EL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO DE LOS TRADUCTORES

El equipo trabajará con cinco idiomas: español, inglés, francés, alemán y chino. Entre las principales tareas de investigación figuran la construcción de un corpus multilingüe -una colección organizada de textos para su análisis-, la evaluación de traducciones automáticas y la elaboración de recursos terminológicos especializados.

"El estudio prestará especial atención a los estados de información no financiera y a los contenidos relacionados con los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG o ESG, por sus siglas en inglés)", señala Santamaría.

En este contexto, la aportación de UNIR se centrará en identificar las particularidades del lenguaje financiero, analizar su terminología y establecer criterios lingüísticos para evaluar la calidad de las traducciones. Este trabajo servirá de base para orientar el desarrollo de una herramienta de traducción especializada.

El proyecto contempla, además, la creación de una plataforma de acceso abierto con recursos destinados a la formación de traductores y docentes. Tanto los recursos como las soluciones tecnológicas se desarrollarán y evaluarán durante la investigación, proceso liderado por la Universidad de Alcalá.

EL TRADUCTOR, UNA FIGURA CLAVE EN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

SMART-FIN aborda también una cuestión de fondo: qué papel deben desempeñar los profesionales de la traducción en un escenario en el que la IA automatiza cada vez más tareas lingüísticas.

La fluidez de una traducción automática puede ocultar errores de significado, equivalencias inadecuadas o imprecisiones terminológicas. En el ámbito financiero, estos problemas pueden alterar la interpretación de indicadores, compromisos empresariales o información relevante para la toma de decisiones.

"Durante décadas hemos aprendido, y hemos enseñado a nuestros estudiantes, que el buen traductor es invisible. Hoy, con la inteligencia artificial, ocurre lo contrario: los traductores deben ser más visibles que nunca, porque su conocimiento es el que permite que la tecnología traduzca con precisión", afirma Alexandra Santamaría.

Por ello, SMART-FIN no se limitará a estudiar las capacidades de las herramientas de inteligencia artificial, sino que analizará también sus limitaciones y el conocimiento especializado que los profesionales pueden aportar a su diseño, desarrollo y evaluación.

"El objetivo es avanzar hacia herramientas capaces de ofrecer una comunicación financiera multilingüe más rigurosa, en la que la precisión de los términos y la conservación del significado sean tan importantes como la fluidez del texto", concluye la investigadora de UNIR.