La IA prevé que Logroño cerrará el 2026 con un incremento del 3 por ciento del precio de la vivienda de compra

Archivo - Plaza salón en la Gran Vía de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Inteligencia Artificial prevé que Logroño registre un ascenso del 3 por ciento de los precios de compraventa de viviendas en La Rioja al cierre del año 2026 a nivel trimestral, es decir, comparando la evolución estimada entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2026.

Así figura en las estimaciones del Índice predictivo de compra DataVenues de Fotocasa, que permite adelantarse al comportamiento del mercado y prever la evolución de los precios de la vivienda de compra a nivel trimestral

"Logroño presenta una subida prevista del 3% para el último trimestre del año. Es un incremento moderado, pero superior al de muchas de las ciudades que se encuentran en la parte baja de la clasificación nacional. El escenario previsto es, por tanto, de crecimiento de los precios de compraventa, aunque lejos de los máximos nacionales, con un 10 ó un 11 por ciento", explica María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.

A nivel nacional, el Índice Predictivo de compra DataVenues de Fotocasa, correspondiente al cierre del cuarto trimestre de 2026, anticipa un comportamiento mayoritariamente alcista de los precios de la vivienda en compraventa entre las capitales de provincia españolas.

La previsión de la herramienta apunta a incrementos trimestrales en 42 capitales, mientras que tres registrarán descensos y seis mantendrán sus precios sin variación.

Las subidas más intensas previstas para el cuarto trimestre de 2026, es decir, comparando la evolución estimada entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2026, se localizan principalmente en Castilla-La Mancha y Castilla y León, aunque los incrementos se extienden por buena parte del territorio nacional.

Desde enero de 2025, Fotocasa publica trimestralmente las estimaciones de esta revolucionaria aplicación desplegada gracias al uso combinado de tecnologías como la Inteligencia Artificial y el Big Data, puestas al servicio del mercado de la vivienda.