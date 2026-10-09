IAG Auction saca a subasta el complejo vitivinícola de Bodegas Marqués de la Concordia en La Rioja - BODEGA

LOGROÑO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

IAG Auction sacará a subasta los activos vinculados a Bodegas Marqués de la Concordia en Cenicero (La Rioja) mediante dos procesos independientes, una fórmula diseñada para ampliar las posibilidades de adquisición y adaptarse a diferentes perfiles de inversores y operadores del sector vitivinícola.

Por una parte, se subastará la maquinaria y el equipamiento industrial de la bodega y, por otra, se ofrecerá de forma conjunta el complejo y sus activos fijos, integrados por el inmueble, los terrenos y la maquinaria necesaria para desarrollar las principales fases del proceso vitivinícola.

La operación supone un nuevo paso dentro del proceso de realización de los activos vinculados a Marqués de la Concordia, después de la reciente adjudicación de diferentes marcas históricas del grupo, entre ellas Federico Paternina y Lagunilla.

Situadas en Cenicero, en plena Denominación de Origen Calificada Rioja, las instalaciones ocupan más de 50.000 metros cuadrados de superficie total y cuentan con más de 9.700 metros cuadrados construidos, concebidos para cubrir las distintas etapas del ciclo de elaboración, embotellado, crianza y almacenamiento del vino.

UNA PRIMERA SUBASTA CENTRADA EN LA MAQUINARIA Y EL EQUIPAMIENTO

La primera modalidad permitirá adquirir de manera independiente la maquinaria, los bienes muebles y las instalaciones técnicas de la bodega. Entre los activos incluidos se encuentran líneas automatizadas de producción y embotellado de alta capacidad, con equipos para despaletización, llenado, taponado, capsulado y etiquetado de fabricantes como Samovi, Bertolaso y Robino & Galandrino, además de líneas destinadas al encajado manual y a formatos especiales como las botellas Magnum.

El área de elaboración incluye, entre otros equipos, tolvas de recepción, despalilladoras, prensas de mosto, sistemas de refrigeración, equipos de filtración tangencial e intercambiadores catiónicos.

La subasta incorpora asimismo equipamiento destinado a crianza y almacenamiento, como el parque de barricas y los sistemas logísticos asociados, además de espacios de cata, laboratorio, carretillas elevadoras de marcas como Toyota y Linde, centro de transformación eléctrico propio y diferentes instalaciones auxiliares y sistemas contra incendios. Para participar en esta subasta será necesario registrarse previamente en la plataforma de IAG Auction y constituir un depósito de garantía de 2.000 euros.

EL COMPLEJO Y SUS ACTIVOS FIJOS, EN UNA SEGUNDA SUBASTA

De forma paralela, IAG Auction ofrecerá una segunda alternativa dirigida a aquellos operadores interesados en adquirir conjuntamente el complejo y los activos fijos vinculados a Bodegas Marqués de la Concordia. Esta modalidad incluye en una única operación el inmueble, los terrenos y la maquinaria, permitiendo acceder a un complejo vitivinícola de más de 50.000 m* de superficie total y más de 9.700 m* construidos, equipado para desarrollar las principales fases de la actividad productiva.

La configuración del activo permite concentrar en una misma ubicación las operaciones de elaboración, procesado, embotellado, crianza, almacenamiento y expedición del producto. Para participar en la subasta del conjunto de activos fijos será necesario completar el registro previo en la plataforma y formalizar un depósito de garantía de 50.000 euros.

Como paso previo al proceso de pujas, IAG Auction organizará los días 20 y 21 de octubre dos jornadas de visitas presenciales a las instalaciones de Cenicero, que permitirán a los potenciales interesados conocer directamente el complejo, las instalaciones y la maquinaria.

Posteriormente, ambas subastas se desarrollarán online del 26 al 29 de octubre a través de la plataforma de IAG Auction, con inicio previsto a las 10.00 horas CEST del 26 de octubre.