Iglesias desmiente cualquier "externalización" de Logroño Deporte y emplaza a PR+ a "repasar si su gestión fue correcta"

LOGROÑO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias, ha desmentido este lunes "categóricamente" que se vaya a producir "cualquier externalización" de esta entidad, como apuntó el pasado viernes en rueda de prensa el concejal del PR+ -que ostentó este cargo en la anterior Legislatura- Rubén Antoñanzas, a quien, por contra, ha emplazado a "repasar si su gestión fue la correcta".

En la misma comparecencia ante los medios en la que ha anunciado la elaboración de un plan estratégico y de gestión para Logroño Deporte, Iglesias ha asegurado que "no sé qué externalización es la que ve el señor Antoñanzas, miembro del Consejo de Administración y que ha estado al corriente de todo esto desde el primer momento, aunque ha declinado participar activamente en ello".

"Aquí -ha añadido- no hay ningún tipo de externalización, aquí hay un trabajo empresarial para una empresa sociedad anónima como es Logroño Deporte en el que se marcan las directrices y las bases del futuro. Un documento consensuado ya en esta parte de licitación por tres de los cuatro grupos presentes en el Consejo y que vamos a seguir trabajando. Con lo cual desde luego desmentir categóricamente la palabra externalización".

En este sentido, en sus palabras, "lo que tenemos son las ideas claras de dónde queremos que vaya Logroño Deporte y lo que queremos es que nos lo plasmen, nos lo digan, nos lo mejoren y no nos marquen, porque al final será el propio Consejo de Administración el que marque las líneas de Logroño Deporte, pero sí que nos orienten en cuál es la mejor dirección en la que tenemos que actuar".

"Logroño Deporte está en las mejores manos. Logroño Deporte no está en manos de insensibles, como también se dijo en la rueda, sino que está en manos de gente que quiere que Logroño Deporte crezca y crezca bien y que no esté al albur de las ideas políticas del político de turno, da igual ahora o en un futuro. Y lo que planteamos fundamentalmente es que Logroño Deporte tenga ese futuro, pero un gran futuro", ha subrayado.

Igualmente, en referencia a la intervención del edil regionalista, Iglesias ha lamentado que "vertió una serie de acusaciones que hay que matizar". Así, se ha referido a que Antoñanzas, "hablaba de que este equipo de Gobierno era insensible con las personas con discapacidad porque no había grúas para personas con movilidad reducida en dos piscinas de esta ciudad".

"Esta ciudad -ha detallado Iglesias- tiene tres piscinas cubiertas, La Ribera, Las Gaunas y Lonete, y todas tienen grúa para personas con movilidad reducida. La última la compró el propio señor Antoñanzas en 2023, en La Ribera. Es verdad que esa grúa en este momento está fuera de servicio y estamos dando el servicio por otros medios, porque tiene una pieza estropeada que tiene que venir de Italia. Hay tres grúas, y en cuanto llegue la pieza de la última que está estropeada, seguiremos trabajando con su funcionamiento habitual".

También se ha referido a las inversiones, que "en este año 2024 se han hecho todas, por eso se han cerrado dos piscinas este verano", apra detallar que, en Las Gaunas "tuvimos que abrir la pared del vaso de lado a lado en sentido longitudinal porque había una fuga que llevaba años sin arreglarse y por la que se perdían litros de agua". Y lo mismo ocurrió en La Ribera, q"ue también tuvimos que cerrar para cambiar todo el sistema de filtrado del agua de la piscina".

Ha añadido que "recién llegados a este equipo de Gobierno, en 2023, lo primero que se hizo fue instalar la nueva iluminación en Pradoviejo", tras un robo de cable, "algo que el PR+ no hizo, nosotros lo hicimos en septiembre de 2023, buscando dinero donde no lo había, porque estaba presupuestado, pero no estaba financiado". O, sobre campos de fútbol, ha apuntado el acaso del campo de fútbol de El Salvador de Yagüe, "una obra que tampoco estaba financiada".

Además, ha apuntado "actuaciones que quedaron sin ejecutar, como la adquisición de cinco botiquines con desfibriladores, para los que no se había hecho ni siquiera ningún contacto, o la mejora en la sala de musculación de Lobete, con 100.000 euros que él tenía presupuestados pero no tenía financiados", y en la que, finalmente, se han invertido 18.000 euros "para iluminación y arreglar y sanear el entorno porque no hacía falta cambiar las máquinas".

"Está muy bien que el señor Antoñanzas se queje, está en su obligación como miembro de la oposición. Pero también lo que se le pide a alguien que ha gestionado Logroño Deporte durante cuatro años, es que tenga claro qué es lo que ha hecho y lo que no ha hecho", ha reseñado Francisco Iglesias, haciendo referencia a la devolución de una subvención de 400.000 euros.

Una ayuda que se logró del IDAE para la instalación de placas solares en Lobete, "pero el IDAE ya nos dijo que era una doble subvención para el mismo fin, porque también había habido una subvención del Ayuntamiento de Logroño para el mismo fin". Ahora, "esa devolución de 400.000 euros ahora Logroño Deporte la tendrá que asumir con fondos propios, porque ese dinero ya está pagado y tendremos que ir amortizando durante casi 10 años dentro de las cuentas de la sociedad".

"Con lo cual, cuando alguien se sienta en esta silla y habla de responsabilidad, y habla de gestión, y habla de encarecimiento de instalaciones, lo que tiene que hacer primero es repasar lo que ha ocurrido años atrás y ver exactamente si su gestión ha sido la correcta", ha concluido Francisco Iglesias.