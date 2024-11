II Jornadas Salud Mental La Rioja: la importancia del entorno para encontrar ayuda y apoyo

LOGROÑO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las II Jornadas Salud Mental La Rioja han abordado los nuevos perfiles de la salud mental: jóvenes con adicciones a sustancia o sin sustancia. César Montiel ha compartido en primera persona su experiencia, que ha recogido en el libro Todos mis delirios.

"Hay muchas cosas que te pasan a las que no das importancia, pero que adquieren una mayor gravedad cuando surge el brote psicótico [a él le ocurrió con 19 años] y lo peor de todo es que no eres consciente de la realidad", con el consiguiente sufrimiento para la familia y los amigos.

Precisamente, su entorno, "que tanto me ha apoyado", resultó crucial para lograr superar este problema. "Me lo han puesto muy fácil y siempre he podido recurrir a ellos". A ello se añade la ayuda profesional, con el tratamiento adecuado, "para que pueda estar mejor".

"Cada vez tenemos más gente joven que se está acercando con una patología dual, un trastorno mental y una adicción, ya sea con sustancia y no sustancia", ha resaltado Mariví Ercilla, presidenta de la Asociación Salud Mental La Rioja. "César ha tenido a su familia y a sus amigos para pedir ayuda y acompañarlo y esto es muy importante".

NORMALIZACIÓN Y RIESGO

Con esta intervención han comenzado estas jornadas, que han vuelto a congregar a numeroso público en el Espacio Lagares. "El consumo de sustancias estupefacientes o alcohol está normalizado y esta circunstancia está ocasionando graves problemas de salud mental", ha subrayado la vicepresidenta y psicóloga sanitaria de la Asociación Riojana para la Atención a las personas con problemas de drogas (ARAD), María Milagro.

"La patología dual es difícil de detectar, en primer lugar, y luego, de trabajar", ha añadido la psicóloga de la Asociación de Salud Mental, Patricia Andreu, que ha incidido en la adicción que puede causar también el móvil, las redes sociales o los videojuegos. Y luego se añaden las adicciones sin sustancia, como pueden ser el juego o la pornografía.

"No hay conciencia alguna sobre las consecuencias que puede tener la pornografía y su capacidad de adicción. Ahora la pornografía es gratuita, accesible en todo momento e interactiva y esto entraña muchos riesgos", ha apostillado el psicólogo y sexólogo, Roberto Oraá. Un peligro que se multiplica cuando el acceso a la pornografía es cada vez más temprano.

"Entre los 6 y 8 años de forma accidental, pero puede llegar a ser muy frecuente entre los 11 y 12 años y hablamos de una pornografía muy violencia en muchas ocasiones", ha añadido este experto. "Deberíamos educar con sentimiento y en el sentir con, fomentar la capacidad de empatía, igualdad y respecto", ha añadido este profesional como principal consejo para las familias y la comunidad educativa.

ADICCIÓN A LAS AUTOLESIONES

El investigador de UNIR, Hilario Blasco-Fontecilla, se ha detenido en las adicciones a las autolesiones entre adolescentes. "Una tendencia creciente que no está vinculada directamente a la pandemia, ya que es anterior", ha explicado. Además, ha añadido que "uno de cada diez ingresos hospitalarios en adolescentes se da por un problema por salud mental en La Rioja". Además, ha asegurado que "las autolesiones van a provocar ingresos en niños cada vez más jóvenes".

Y ha lanzado una recomendación a las familias: "Si oyen a algún profesional banalizar las autolesiones, cambien de profesional", ha dicho, antes de remarcar que las autolesiones son "la entrada a un intento de suicidio posterior".

PREVENCIÓN Y DETECCIÓN

El responsable del Observatorio del servicio InfoJoven de la Gota de Leche del Ayuntamiento de Logroño, Luis Alberto San Vicents, ha aportado datos para aclarar que "los problemas de salud mental están creciendo de forma notable entre la juventud", tal y como se recoge en numerosos estudios y estadísticas. El vicepresidente del Colegio de Educadoras y Educadoras Sociales de La Rioja, Juan Latasa, ha hecho hincapié en la "importancia de enseñar a alertar" estos casos entre los adolescentes.

"La prevención es clave", ha coincidido el psiquiatra infantil y juvenil, programa R-HAZ-T del Instituto Riojano de la Juventud, Ignacio González Yoldi, para quien el "gran reto es acercar a las familias que más problemas tienen". "Cuanto antes se busque ayuda, más fácil será la solución del problema", ha apuntado la psicóloga de Proyecto Hombre, Ana Fernández. Estrategia de salud mental

Además, el subdirector general de Estrategia de Salud Mental y Emocional, Carlos Piserra, ha adelanto los avances en el plan estratégico de salud mental. "Vamos de la mano de un amplio número de colectivos, profesionales y también de otros departamentos del Gobierno de La Rioja, como es el caso de Educación".

AUTORIDADES

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha afirmado en la bienvenida que la sociedad tiene "una deuda histórica" con las personas que sufren las enfermedades mentales. La concejala de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Logroño, Patricia Sáinz, ha añadido que la "prevención es clave" para evitar problemas mayores.

Por su parte, el director de la Cadena SER de La Rioja, Alberto Aparicio, ha subrayado que estas jornadas tienen "vocación de continuidad" para seguir "concienciando a la sociedad"; con testimonios en primera persona que evidencian que "hay salida y que si se recurre a la ayuda profesional se puede mejorar su calidad de vida".

Las II Jornadas de Salud Mental La Rioja organizadas por la Radio Rioja Cadena SER de La Rioja cuentan con la colaboración del Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño, UNIR, la Asociación Salud Mental La Rioja y el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de La Rioja. Unas jornadas que se pueden volver a escuchar en la web de Radio Rioja Cadena SER, www.radiorioja.es.