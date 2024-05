El II 'Primavera Down' recordará este sábado que la inclusión del colectivo se hace "por ellos y sobre todo, con ellos"

El festival 'Primavera Down' celebrará este sábado 25 de mayo su segunda edición, con la que pretende recordar que la inclusión del colectivo de personas con Síndrome de Down se hace "por ellos y sobre todo, con ellos", como asegura el manifiesto que se ha preparado para la ocasión. La cita será en el Parque San Adrián a partir de las 19 horas.

La concejal de Familia y Servicios Sociales, Patricia Sáinz, ha presentado este jueves la iniciativa, junto al presidente de ARSIDO (entidad organizadora del evento), Mariano Otal; los miembros de la asociación Bibiano Beni y Ana Garbayo; y por la Asociación de Vecinos 7 Infantes, Julián Herraiz.

Como ha reseñado Sáinz, "ARSIDO desempeña una labor fundamental, trabajan por la integración de las personas con Síndrome de Down en la sociedad y lo hacen de una forma muy acertada, porque consiguen pasar de la palabra a los hechos".

"Su trabajo -ha continuado la edil- consiste en conseguir que todos nosotros podamos ser parte de la sociedad con las distintas habilidades para aportar y recibir, que eso al final es lo que todos queremos. Y para recordar este gran trabajo que realiza ARSIDO, qué mejor que con esta fiesta que se va a celebrar el sábado".

Una fiesta, en palabras de Patricia Sáinz, "que se ha preparado con muchísimo cariño, donde están invitados todos los logroñeses a asistir y donde primera mano van a poder conocer el trabajo que realiza, además de ser una fiesta muy diversa, muy variada, en el que podrán divertirse los niños, las familias, los mayores, porque han preparado actividades de todo tipo".

Como ha detallado Ana Garbayo, el festival comenzará a las 19 horas, contando con hinchables, actuaciones musicales y de danza, Dj y hasta una concentración motera". "Unas actividades muy variadas, para todas las edades y para que todo el mundo se divierta pero, sobre todo, para que vean cómo somos", ha asegurado.

En concreto, se contará en el inicio con la danza tribal de 'Barahúnda' y 'Algazara'; el grupo flamento 'Arrumako', a partir de las 20 horas; sobre las 20,15, llegarán los moteros de 'Caballeros del asfalto', "que vendrán en sus vehículos desde Villamediana con un desfile de antorchas"; y, desde las 21 horas, los artistas de Píccolo y Saxo, entre los que hay personas con Síndrome de Down.

La jornada se cerrará, a partir de las 22 horas, con la actuación del grupo de música irlandesa 'Third Class Travellers'. La jornada contará con un servicio de bar durante toda la tarde, que, entre 19 y 21 horas, hará 'pincho pote'.

A ello se sumarán más actividades, como un taller de chapas para los más pequeños, venta de camisetas o un stand donde se ofrecerá información sobre ARSIDO y sobre el voluntariado. "Un programa muy diverso para todo tipo de público", ha insistido Garbayo.

Por su parte, Bibiano Beni ha apuntado que se ha elaborado un manifiesto para la ocasión, "con un título que es 'Por ellos y sobre todo con ellos', y que terminamos diciendo gracias a todos por demostrar no sólo que hacéis mucho por las personas con Síndrome de Down sino con las personas con Síndrome de Down".

"Nosotros -ha dicho- siempre hemos sentido una muy buena acogida en La Rioja hacia nuestro colectivo pero siempre echamos de menos no la inclusión, porque vamos trabajando en ella y en muchas cosas la conseguimos, sino que esa inclusión también tenga en cuenta a nuestros chavales no sólo hacer cosas por ellos sino contar con ellos para la vida diaria dentro de su ámbito social natural".

Para ello, ha recordado que, en ARSIDO, donde ahora mismo se atienden a unas 70 familias, "la inclusión la trabajamos en todos los ámbitos de la vida de una persona, desde la estimulación precoz que ahora se llama atención temprana, apoyo educativo tanto dentro como fuera del aula, preparación para el mundo laboral, preparación para la vida independiente, ocio, refuerzo educativo".

También se cuenta con "un piso de vida independiente, y tenemos casi 16 personas trabajando, en trabajos convencionales, que es la política que ha seguido toda la vida la asociación, integrar a los chavales en trabajos convencionales desde un hospital, o Álvaro y Noelia que trabajan en el Ayuntamiento, y seguimos trabajando con esa filosofía".

"Siempre hemos tenido la sensación de que nuestro colectivo es tratado con mucho afecto y mucho cariño por la sociedad. Este año le pediríamos a la gente que va a acudir al festival que piense no solo en el afecto y el cariño, sino en hacer cosas con ellos, que sería la manera de lograr una inclusión social, que es de las más difíciles, a veces es más fácil la inclusión laboral o educativa en centros ordinarios que el tiempo libre o las actividades de ocio", ha concluido.

El Ayuntamiento de Logroño busca canalizar la participación de las personas con discapacidad y sus familias, a través de las entidades que les representan en ese sector, de manera que "esperamos que el Primavera Down se consolide ya en nuestra ciudad en primavera como un evento festivo de apoyo a este colectivo", ha apuntado Sainz.

ARSIDO nació en 1989 con un grupo de padres de la Comunidad que apostaron por una información, formación y conocimiento que les aportara algo más sobre el desarrollo de sus hijos con Síndrome de Down.

Luchando por lo que más querían y gracias a la sensibilidad de las personas que se pusieron a su lado con las mejores intenciones y apoyo, se creó Down La Rioja, asociación que trabaja por la normalización social en todos sus ámbitos a través de la divulgación, asesoramiento y concienciación social sobre el Síndrome de Down, ofreciendo servicios de información, orientación y apoyo familiar sobre el desarrollo evolutivo de estas personas y aportando tratamientos con programas educativos individualizados y de atención directa.