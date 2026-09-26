Inaugurado el albergue 'Cuna de la Lengua', con 50 plazas para estudiantes y visitantes, en San Millán

Gonzalo Capellán inaugura el albergue 'Cuna de la Lengua', con 50 plazas para estudiantes y visitantes, en San Millán - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha inaugurado el nuevo albergue 'Cuna de la Lengua' en San Millán de la Cogolla, un nuevo alojamiento para estudiantes y visitantes que cuenta con 50 plazas y que está en funcionamiento desde principios de agosto.

La inauguración institucional, en la que también ha participado la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, y el director del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), Juan Diego Alcaide, coincide con la celebración de las Fiestas de la Traslación de San Millán de la Cogolla.

El nuevo recurso se ubica en la calle Mayor, en los números 75, 77 y 79, sobre un espacio que anteriormente se destinaba al estacionamiento de vehículos y que fue adquirido por el Ayuntamiento de San Millán de la Cogolla en 2023 mediante una permuta de terrenos.

El edificio de nueva construcción dispone de tres plantas y cerca de 1.000 metros cuadrados de superficie, con bar, restaurante y recepción en la planta baja, además de espacios comunes, mientras que las dos plantas superiores albergan las habitaciones y el resto de las instalaciones.

El albergue amplía la oferta de alojamiento de San Millán de la Cogolla y está concebido para acoger a peregrinos, turistas, estudiantes y jóvenes que participen en campamentos y otras actividades, al tiempo que ofrece un nuevo espacio para el desarrollo de propuestas educativas y culturales vinculadas al Valle de la Lengua.

PARA ESTUDIANTES Y VISITANTES

La puesta en marcha de este alojamiento responde a la necesidad de dotar al municipio de un recurso específico para estudiantes y visitantes en un entorno en el que se encuentran los monasterios de Suso y Yuso, declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Un enclave que, a partir del miércoles 30 de septiembre, contará con un nuevo atractivo cultural con la inauguración de la exposición 'AutorIA. La Rioja, tierra del español', organizada por el Gobierno de La Rioja y que se podrá visitar en Yuso hasta el 10 de enero de 2027.

El proyecto del albergue busca favorecer el incremento de las estancias y diversificar los perfiles de visitantes, además de contribuir a la dinamización cultural, turística y económica de San Millán de la Cogolla.

El diseño del edificio incorpora criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, con un consumo energético próximo a cero y sistemas basados en fuentes renovables, entre ellos placas solares y aerotermia.

La incorporación del albergue contribuye así a ampliar las posibilidades de alojamiento y a generar actividad durante distintas épocas del año, al tiempo que proporciona un espacio de encuentro y convivencia para los propios vecinos y para quienes visitan San Millán. Además, ha permitido la creación de actividad económica en el municipio, estando regentado por una familia de la localidad.

UNA INVERSIÓN DE 1,69 MILLONES DE EUROS

La construcción del albergue ha supuesto una inversión de 1.692.513 euros, financiada en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de fondos de la Unión Europea-Next Generation EU. La actuación forma parte de las Actuaciones de Cohesión entre Destinos (ACD) Valle de la Lengua 2022 y 2023, incluidas en los Planes Territoriales de Sostenibilidad Turística en Destino de La Rioja 2022 y 2023.

A ellos, se suman los 87.000 euros aportados por el Ayuntamiento de San Millán de la Cogolla para el equipamiento del edificio.

La actuación se integra en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, dentro del Componente 14, y tiene como finalidad reforzar la capacidad de San Millán de la Cogolla para acoger a estudiantes y visitantes, favoreciendo una experiencia turística sostenible vinculada al Valle de la Lengua y contribuyendo a la dinamización cultural y económica del municipio.