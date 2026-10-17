El Instituto de Estudios Riojanos recupera el género del auca para rendir homenaje a Rafael Azcona en su centenario - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Riojanos (IER) presenta un auca dedicada a Rafael Azcona, una de las figuras más universales de la cultura riojana y española del siglo XX.

La publicación, editada con motivo del centenario de su nacimiento, tendrá una tirada de 1.000 ejemplares en formato DIN A2 y será distribuida entre todos los centros educativos de la región para promover el conocimiento del guionista riojano y su obra.

Además, podrá adquirirse en la librería del IER (calle Portales, 2, Logroño) y a través de su librería en línea (libreriaier.larioja.org).

Esta obra supone un relato visual y en verso que condensa, en veinticuatro escenas, el itinerario vital y creativo de Azcona: desde su infancia en Logroño hasta su regreso, ya consagrado, a la ciudad que nunca dejó de habitar su memoria.

Las ilustraciones han corrido a cargo de Pedro Espinosa, mientras que el guion visual y los textos son obra de Luis Alberto Cabezón García.

El auca es una de las formas más antiguas de narrativa popular ilustrada. Nacida en Cataluña en el siglo XVIII, de ahí su nombre, derivado del catalán "auca", y muy extendida después por toda España bajo la denominación de aleluyas, consiste en una lámina dividida en viñetas numeradas y acompañadas de pareados o cuartetas, pensada originalmente para ser leída, cantada o recitada.

Su función didáctica y divulgativa, unida a la fuerza de la imagen y la memoria fácil del verso, la convirtió durante generaciones en vehículo popular para narrar vidas de santos, hechos históricos, cuentos infantiles y biografías de personajes ilustres.

El IER recupera ahora este formato tradicional para acercar la figura de Azcona a públicos de todas las edades, en la línea de otras publicaciones divulgativas del instituto.

Con esta publicación, el Instituto de Estudios Riojanos suma una nueva pieza a la conmemoración del centenario de Rafael Azcona, poniendo al alcance del público riojano -y en un formato accesible, visual y cercano- la trayectoria de uno de los grandes narradores del cine y la literatura españolas del siglo XX.

Esta iniciativa se suma a otras actividades que se están promoviendo desde el IER, como el lanzamiento próximo de un monográfico de la revista Berceo, así como la grabación de una ficción sonora, en colaboración con RTVE, de una de sus obras, o la próxima resolución del premio de investigación Rafael Azcona.

Por su parte, la revista 'Belezos' se suma a la celebración con su reportaje de portada. Además, en el mes de mayo, el IER organizó en el marco del IX Congreso Nacional de Guionistas la mesa redonda 'El guion vuelve a casa', en la jornada inaugural.

La biblioteca del IER ha dedicado un rincón temático en sus estancias al guionista logroñés, con objetos y sus obras más representativas, que se puede visitar hasta el mes de enero.