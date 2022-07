Investigadora UR, premiada por un trabajo sobre la resiliencia en ciudadores informales de pacientes cardíacos

LOGROÑO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La investigadora del Grupo de Cuidados y Salud de la Universidad de La Rioja, Ángela Durante, ha recibido el Premio al Mejor Artículo que concede la European Academy of Nursing Science (EANS) por un trabajo sobre la resiliencia en los cuidadores informales de pacientes con insuficiencia cardíaca.

El trabajo, realizado por Ángela Durante en su etapa de investigadora en el Departamento de Biomedicina y Prevención de la Universidad de Roma 'Tor Vergata', lleva por título 'Informal caregivers of people with heart failure and resilience: A convergent mixed methods study' y está firmado junto a Younas Ahtisham, Angela Cuoco, Josiane Boyne, Bridgette Brawner, Raul Juárez-Vela y Ercole Vellone.

Este galardón se convoca anualmente y premia el mejor artículo en función de la originalidad, la importancia del tema y el rigor. En esta ocasión, ha premiado un trabajo sobre la resiliencia en los cuidadores informales de pacientes con insuficiencia cardíaca en Italia, España y los Países Bajos entre febrero de 2017 y diciembre de 2018.

Los resultados cuantitativos mostraron que los cuidadores experimentaban ansiedad y depresión independientemente de una buena puntuación de resiliencia y un nivel moderado de carga. El análisis de regresión mostró que la resiliencia estaba asociada a la depresión del cuidador.

La calidad de los cuidados informales se ve afectada por la resiliencia de los cuidadores. Ninguna investigación ha explorado los niveles de resiliencia y sus factores en esta población. La depresión, la perspectiva psicológica, el cansancio físico y el estado afectivo son factores negativos de la resiliencia de los cuidadores.

Las estrategias personales combinadas con el apoyo social y comunitario y la pertenencia mejoran la resiliencia de los cuidadores. Las organizaciones de atención comunitaria y los hospitales podrían establecer alianzas para desarrollar programas que mejoren la resiliencia de los cuidadores.

Ángela Durante se encuentra actualmente en Estados Unidos investigando en la Universidad de Villanova (Pensilvania) gracias a una Beca Fullbright para estructurar una intervención compleja que ayude a los cuidadores a tener las herramientas necesarias para hacer frente al estrés diario de los cuidados.