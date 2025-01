IU acusa de "insolidario" al Gobierno de Capellán "por abandonar a niños en situación de vulnerabilidad"

LOGROÑO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida La Rioja carga contra el Gobierno riojano del Partido Popular por su "falta de humanidad y compromiso" en la acogida de las niñas y niños migrantes no acompañados, tal y como ha señalado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

"Estamos hablando de niñas y niños que llegan a nuestras costas solos, tras haber vivido experiencias traumáticas que no podemos ni imaginar. Son menores en una situación de desamparo absoluto, que necesitan protección, cuidado y un entorno seguro. Que el Gobierno de La Rioja mire hacia otro lado y se niegue a actuar es una vergüenza y un acto de insolidaridad inhumano", ha declarado la portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento de La Rioja, Henar Moreno.

La diputada de IU ha destacado que, mientras Canarias soporta una presión insostenible al acoger a casi 6.000 menores, La Rioja dispone de plazas y recursos que no se están utilizando.

"La Rioja tiene capacidad para acoger, pero lo que falta es la voluntad política del Gobierno de Gonzalo Capellán. Estamos dejando a estos niños completamente desamparados por pura negligencia política", ha añadido Moreno.

Izquierda Unida ha recordado que la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por España, obliga a las instituciones a garantizar el interés superior del menor en todas sus actuaciones. "Este Gobierno está fallando no solo a su obligación legal, sino también a la humanidad más básica. No hay excusa válida para ignorar a niñas y niños que necesitan nuestra ayuda de manera urgente", ha señalado la portavoz.

Desde IU exigen al Gobierno riojano "que asuma su parte en la redistribución de menores propuesta por el Ejecutivo central y que deje de esconderse tras excusas".

"Es inadmisible que el Gobierno de Capellán siga justificándose mientras Canarias y otras comunidades hacen esfuerzos enormes. Estos niños y niñas no pueden esperar. Están solos, vulnerables y en condiciones que no deberían permitirse en un país que dice respetar los derechos humanos. No es una cuestión opcional ni de generosidad, sino una responsabilidad que La Rioja debe asumir", ha concluido Moreno.