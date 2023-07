IU muestra su "oposición frontal" a la derogación "exprés" de la Ley de Protección Animal de La Rioja

LOGROÑO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida "se opone frontalmente a la derogación exprés de la Ley de Protección Animal de La Rioja promovida unilateralmente por el PP".

"El Partido Popular, haciendo gala de su mayoría absoluta en la cámara, y con nocturnidad y alevosía, se ha dispuesto a derogar por la vía de la lectura única una ley de nuestra comunidad: la Ley 6/2018, de 26 de noviembre, de protección de los animales en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Una Ley que nació fruto de una Iniciativa Legislativa Popular en la IX Legislatura, durante el gobierno de Ceniceros, y que fue apoyada por todos los grupos del Parlamento menos el popular, que se abstuvo", critican desde IU.

"Un auténtico atropello en lo formal, ejemplarizante del rodillo que van a usar durante el resto de la legislatura, y un grave retroceso en materia de derechos, en el fondo de la cuestión. Y es que, tanto por el fondo como por la forma, es una propuesta totalmente injustificable, y lo único que demuestra es que en el PP no necesitan tener a Vox en el Gobierno para llevar a cabo este tipo de actuaciones. Más bien los usan como excusa en otras comunidades para justificar una involución reaccionaria que ellos mismos personalizan".

En la forma, se ha decidido llevar a cabo esta derogación a finales del mes de julio, después de las elecciones generales, "cuando nadie mira. Además, se ha hecho por el procedimiento de lectura única, para así impedir a los grupos parlamentarios dar su opinión o estudiar correctamente en comisiones el texto propuesto".

"Y esto supone una hipocresía aún mayor cuando durante los últimos cuatro años hemos tenido que aguantar las gravísimas acusaciones que hacía el Partido Popular hacia los grupos que sosteníamos el Gobierno cuando se usó este procedimiento en contadas ocasiones".

"Garrido entonces portavoz parlamentario y hoy director general, decía del procedimiento de lectura única que es un atropello político, es un atropello jurídico y es un atropello democrático con el cual no podemos estar de acuerdo", recuerdan desde IU.

Desde Izquierda Unida, "entendemos que los procedimientos de urgencia o lectura única, aunque no son los prioritarios, tienen momentos en los que está justificada su utilización. No es el caso. No lo es porque, en los motivos que esgrimen para justificar esta derogación, esta la supuesta incompatibilidad con el marco jurídico nacional que crea la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, de ámbito estatal".

Sin embargo, "esta Ley no entra en vigor hasta el 29 de septiembre, por lo que durante los siguientes dos meses se va a crear en La Rioja un desierto jurídico que dejará a los animales desprotegidos; y deja sin ningún tipo de justificación la utilización del trámite por lectura única".

Además, respecto al fondo de la cuestión, "es falso" que la aprobación de esta Ley estatal sea "incompatible" con la autonómica. En cualquier caso, una simple modificación de algunos preceptos sería suficiente, como alertan diversas asociaciones y profesionales de distintos ámbitos. Es más, "actualmente las leyes de las 17 autonomías del Estado no diferencian entre perros de caza o de trabajo, y el resto de perros, que parece ser la excusa que utiliza el PP para lleva a cabo esta derogación".

En definitiva, "se trata de un ejemplo fehaciente del tipo de políticas que va a desarrollar el Partido Popular en La Rioja, y que no tienen otro objetivo que hacer retroceder en derechos todo lo que se ha conquistado en esta comunidad y en el resto del Estado", finalizan.