IU ve "tibia" la línea del PSOE en Vivienda, pide a Sánchez "que avance" y se acabe con el modelo especulativo

La formación política ve "fundamental" trabajar por un parque público de vivienda y regular los precios de los alquileres

LOGROÑO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La responsable federal de Vivienda de IU, Carolina Cordero, ha solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no se quede en titulares y avance en sus políticas en materia de vivienda". Ha pedido también acabar "con el modelo especulativo y de negocio de la vivienda" que existe en el país "por lo que realmente es, un derecho de los ciudadanos".

Como ha reconocido en una intervención pública en Logroño "no podemos hacer una valoración positiva del trabajo del Ministerio de Vivienda porque hay una parálisis importante y no se toman medidas contundentes y valientes. Los precios siguen subiendo disparatadamente y la Ley de la Vivienda no está siendo realmente útil para mejorar la vida de los ciudadanos".

La línea del PSOE en materia de vivienda es "realmente tibia" y "no podemos estar de acuerdo con ella". Ante ello, IU ve "fundamental" trabajar por un parque público de vivienda y regular los precios de los alquileres.

Cordero ha hecho estas declaraciones junto al diputado de IU regional, Carlos Ollero, tras mantener un debate con la militancia riojana sobre políticas de vivienda: "Una prioridad absoluta para nuestro partido", ha indicado.

Como ha reconocido "tenemos por delante muchos retos en política de vivienda" porque nos encontramos "en un contexto de emergencia social". Retos "complicados" porque "nos enfrentamos a un modelo especulativo que entiende a la vivienda como un objeto de negocio y no como lo recogemos nosotros, un derecho".

GESTIÓN PÚBLICA

Sobre el parque público de vivienda, la responsable federal destaca que "ayudará a cambiar el futuro del país" pero éste debe ser "de titularidad pública, en régimen de alquiler y con un suelo no descalificable a perpetuidad".

Además debe contar con un alquiler asequible "que no supere el 30 por ciento de los ingresos de una persona o familia y con un elevado porcentaje de vivienda con función social.

Cordero apuesta por ese modelo de gestión pública "no como el PSOE que plantea, por un lado, la construcción de nueva vivienda y que sea en colaboración público privada. "No estamos de acuerdo en eso, hay que movilizar primero la vivienda vacía que hay miles y que no se vuelva a cometer el error público privado".

PRECIOS DE LOS ALQUILERES

Sobre la regulación de los precios de los alquileres, ésta se debe hacer con la aplicación de la nueva Ley de Vivienda y regulando zonas tensionadas y, particularmente, regulando los pisos turísticos que gozan de muchos privilegios. Está echando a los vecinos de los barrios y están acabando con el comercio de proximidad".

Para IU también es "fundamental" regular las viviendas que se ponen en alquiler por temporada y por habitaciones. Ante ello -expresa- "celebramos que en el Congreso de los Diputados lleven adelante una iniciativa que nace de los colectivos sociales y recoge también las expectativas de SUMAR y otros grupos para que se tome en consideración".

Por todo ello, explica, es fundamental "avanzar en nuestro anhelo de que la vivienda sea un derecho y para ello necesitamos a las ccaa porque tienen muchas de las competencias en esta materia".

"OBJETO DE NEGOCIO

Por su parte, el diputado regional, Carlos Ollero, asegura que "el elevado precio de la vivienda y la precariedad laboral y salarial que afectan principalmente a la juventud y a los trabajadores" son los principales problemas del acceso a la vivienda.

"Hablando de su precio, en los últimos tres años ha subido en torno al 20 por ciento en La Rioja y este último año un 8,5 por ciento". Desde IU "consideramos que esta situación viene dada por los gobiernos conservadores desde el momento que consideran a la vivienda como un objeto de negocio y de mercado y no como un derecho".

Solicita que se aplique la Ley de la Vivienda y se delimiten zonas tensionadas en Logroño y Calahorra porque "se cumplen todos los criterios para que así sea".

"El Gobierno del PP en La Rioja se limita a programas parciales que no solucionan realmente este problema". Desde IU abogan así "por dedicar más recursos a la vivienda pública de alquiler, aplicar fórmulas no especulativas y un programa innovador que se llama 'Programa Vivienda Vacía' para dotarlo de 3 millones que entendemos que sería una solución para arrendadores y arrendatarios".

A nivel local apuesta por limitar alquileres turísticos, penalizar viviendas vacías y dedicar suelo a programas de vivienda no especulativo.