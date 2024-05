Archivo - Jacky Terrasson Trio protagoniza este jueves el 'Mayo Jazzea' presentando en concierto su último disco 'Movin on'

LOGROÑO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo de jazz Jacky Terrasson Trio ofrecerá este jueves 23 de mayo a las 20,30 horas, un concierto dentro del festival 'Mayo Jazzea' en el Teatro Bretón.

Acompañado por el contrabajista Sylvain Romano y el batería Lukmil Pérez, la formación está liderada por Jacky Terrasson, considerado uno de los mejores pianistas del mundo y "el pianista de la felicidad".

Galardonado con el prestigioso premio 'Thelonious Monk' en 1993, Terrasson ha firmado en treinta años de carrera una más que notable discografía con colaboraciones de la categoría de Tom Harrell, Cassandra Wilson, Stefon Harris, Mino Cinelu o Ugonna Okegwo.

Considerado por el prestigioso diario The New York Times como "uno de los artistas que podrían cambiar la cultura del jazz de los próximos treinta años", Terrasson es un músico con un estilo singular, exuberante, brillante, sensorial y reconocible desde la primera nota, que no se prodiga demasiado por los escenarios españoles.

En 'Mayo Jazzea' presentará junto con su grupo 'Movin on', nuevo disco donde cada corte esconde una aventura, una historia, profundidad y las ganas de darle un mordisco a la vida con gastronomía y delicadeza.