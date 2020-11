Los juegos de mesa recuperan su sitio: "Han estado olvidados pero gracias a la cuarentena volvemos a disfrutarlos"

LOGROÑO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Durante este año marcado profundamente por el coronavirus, muchos han sido los hábitos que hemos creado o, incluso, recuperado para sobrellevar mejor esta situación. Entre ellos, sin duda, los juegos de mesa han vuelto al lugar que les corresponde y, durante el confinamiento, su uso ha ido en aumento. Hemos recuperado juegos olvidados en armarios cuyos beneficios -como el fomento de las habilidades, el compañerismo, la cooperación o el manejo de la frustración- se mantienen intactos a pesar del paso del tiempo.

En realidad, los juegos de mesa "nunca se han ido", tal y como ha expresado a Europa Press el profesor del máster en Tecnología Educativa y Competencias Digitales de la UNIR , Norberto Cuartero, pero sí que, durante mucho tiempo, han estado en un segundo plano relegados por los videojuegos cada vez más reales, más intensos y más vivos gracias a sus mejoras tecnológicas. Como ha querido dejar claro y remarcar el experto y, sobre todo para tranquilidad de los padres, el uso de los videojuegos "no es malo" pero como en todo "dependerá del tiempo que le dediques".

Volviendo a los juegos "de siempre", el experto en gamificación de la UNIR ha destacado que, durante el confinamiento, muchas han sido las familias que han vuelto a recuperar ciertos juegos de mesa, la mayoría olvidados en algún cajón, que tenían en sus hogares y con los que han pasado tiempo con los suyos y han podido fomentar ciertas destrezas y sentimientos positivos para la unión familiar y, sobre todo, entre padres e hijos.

APRENDER JUGANDO

Aunque como ha matizado, cada juego es propio para una edad, lo cierto es que hasta el juego más simple ofrece ciertas habilidades que son beneficiosas. Por ejemplo, ha destacado, "la Oca que, para los mayores puede ser monótono y aburrido, para los más pequeños es muy bueno porque el simple hecho de fijarse en la ficha, moverla según el número de dado, llegar a la casilla, dejarla en el lugar exacto, ver los colores y dibujos del tablero ayudan a su motricidad".

Es decir, ha remarcado, "no hay que subestimar nunca un juego de mesa porque cualquiera puede producir beneficios en las destrezas de los más pequeños, sobre todo. Lo más importante es que están aprendiendo jugando".

Además, ha proseguido, los juegos de mesa tienen también beneficios sociales porque se deben utilizar siempre en compañía. Esto hace que "se trabaje con unas normas, unas reglas, unos criterios... todo ello ayuda a socializar, fomenta la participación, el diálogo, acerca posturas... y es bueno para todos".

JUEGOS ONLINE

Algo que, como ha reconocido, es más difícil en el mundo online: "Aunque es cierto que los videojuegos cada vez son más reales e incluso se puede jugar en línea con otras personas, casi siempre se está solo y son más individuales".

Ante ello, el profesor de la UNIR asegura que es bueno jugar con los videojuegos "siempre y cuando se apueste por la prevención y los límites" para que no se produzca un uso abusivo de estos juegos.

En este sentido, remarca, "a veces es fácil decirle a un niño que se quede jugando para que 'no moleste' cuando estamos entre amigos pero hay que tener mucho cuidado porque a veces el tiempo pasa muy rápido, no nos damos cuenta, y puede estar horas jugando sin control y eso, a la larga puede ser perjudicial". Como en todo, ha afirmado, "no se trata de hablar mal de los videojuegos pero siempre es bueno jugar con unas normas y unos límites. Debe haber vigilancia sobre todo en edades tempranas porque sino cada vez será más difícil romper esa barrera y que nuestros hijos dejen de jugar con ellos sin control".

Además, ha asegurado, lo importante es que los niños o jóvenes conozcan también que se pueden divertir de otra forma, que existen otros juegos más tradicionales "pero con el mismo encanto y con los que pueden disfrutar de más compañía".

Los juegos de mesa, además, "ayudan a que los niños y los jóvenes se abran más, expresen sus sentimientos y puedan ver las cosas de otra manera. Fomentan la cooperación, la competitividad y todo eso es muy bueno para los niños", ha afirmado Cuartero.

Para el docente de la UNIR, además, ciertos juegos de mesa ayudan también a fomentar la creatividad "algo fundamental para los más pequeños". Como ejemplo, ha explicado, se encuentra el 'Dixit', un juego de cartas con "maravillosas ilustraciones" en el que se mezcla la fantasía e imaginación y donde los jugadores deben intentar adivinar una carta a través de ciertas pistas.

"Tengas la edad que tengas es un juego divertido que, además, ayuda a pensar, a pasarlo bien entre los amigos y estimula la creatividad y la imaginación", ha afirmado.

También ayudan a trabajar la comunicación, el autocontrol, a respetar los turnos y, lo más importante, "a tolerar la frustración cuando algo no sale como uno quiere".

El profesor de la UNIR afirma que, además, durante la pandemia el uso de estos juegos ha aumentado porque muchas familias han podido aprovechar mejor el tiempo con sus hijos y propiciar momentos para ellos con los juegos de mesa como referencia.

"Antes con el día a día, el trabajo y los problemas de cada uno, las horas libres no abundaban pero durante el confinamiento hemos podido darnos cuenta del valor de pasar tiempo con los nuestros. Además, las horas parecían multiplicarse y los juegos de mesa han sido unos buenos aliados para estos momentos tan complicados".

INSTRUCCIONES DE USO "SENCILLAS"

Por otra parte, el docente considera que "lo importante" para disfrutar entre amigos o familiares de un buen juego de mesa es que estos "no sean muy complicados". Es decir, "que las normas de uso no sean muy largas y que ayuden a pasar un buen rato. Cuando juegas quieres disfrutar del momento, de la compañía, y no pasar más rato leyendo las instrucciones que jugando, por eso es bueno la sencillez".

Finalmente el experto ha recordado que, aunque hay miles de juegos novedosos y cada año "se superan las expectativas", los de toda la vida "nunca pasan de moda" como el Trivial, el Monopoly, el Scattergories, el Party... "si nos damos cuenta con los nuevos juegos casi todo está inventado porque muchos de los de ahora son versiones de otros juegos antiguos. Saben lo que funciona y nosotros somos de gustos fijos, eso se nota a la hora de crear nuevos juegos".