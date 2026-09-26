El lanzamiento de 'la bomba' en las fiestas de Arnedo culmina sin incidencias destacables

El lanzamiento de 'la bomba' en las fiestas de Arnedo se salda sin incidencias destacables - CRUZ ROJA

LOGROÑO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Esta mañana han comenzado las fiestas de San Cosme y San Damián de Arnedo con el tradicional lanzamiento de 'la bomba'. Según informan desde Cruz Roja se ha saldado sin incidencias destacables dentro del Dispositivo de Riesgo Previsible (DRP).

En el operativo han participado cuatro personas voluntarias y una ambulancia.

Este acto inaugural se ha desarrollado con normalidad desde el punto de punto de vista sanitario al no registrarse incidentes reseñables.

Se han atendido tres incidencias leves, sin necesidad de traslado a centro sanitario alguno.