Lidia Sáenz y Víctor Hernández se imponen en la travesía a Nado El Rasillo

LOGROÑO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Lidia Sáenz Ramírez (30:24) y Víctor Hérnandez (31:03) fueron los vencedores, en categoría absoluta, de la travesía a Nado El Rasillo (distancia 2.500 metros). Ambos nadadores competían en categoría junior.

En segunda y tercera posición, en categoría masculina, quedaron respectivamente David Huertas Iglesias (31:30) y Alejandro Martínez Barrio (33:59); mientras que el podio femenino lo completaron Laura Iglesias Sabau (34:15) y Lucía Salinas Martínez (36:20).

En cuanto a los 1.000 metros, los alevines Alejandro Verdú Alonso (15:58) y Patricia González Marrodán (16:01) fueron los más rápidos en completar la distancia. En segundo lugar, terminaron Jorge Lagunas Calvo (16:01) y Claudia Metola del Castillo (17:15), mientras que el tercer puesto recayó en Nicolás García Regis (16:22) y Aitana Garrido Ramírez.

Por último, en la prueba popular (750 metros) los más rápidos fueron Ane Gil Ruiz-Carrillo (13:22) y David Santibáñez García (13:55).

La segunda posición la ocuparon Ángel Martínez Moreno (13:59) y Marta Martínez Rodríguez (15:15); mientras que la tercera plaza fue para Lucía Vilda Ortigosa (18:12) e Iván Ruiz Andrés (19:06).

En este enlace es posible consultar las clasificaciones completas de esta Travesía a Nado El Rasillo que ha reunido a 120 participantes: https://resultados.uno.es/results.aspx?CId=16479&RId=466&EId...

Actual Sport Gestión, en colaboración con el Ayuntamiento de El Rasillo, El Club Náutico El Rasillo y la Federación Riojana de Natación, habían organizado esta Travesía a Nado El Rasillo.

Este evento deportivo, que se desarrolló en el Club Náutico El Rasillo, estaba abierto a todo tipo de público, desde nadadores federados a casuales. Además, incluía un circuito infantil para que los más pequeños pudieran iniciarse en el deporte de la natación en aguas abiertas.

Todas las pruebas competitivas estuvieron cronometradas con chip y contaron con jueces de la Federación Riojana de Natación. Al término de la prueba tuvo lugar una comida popular para participantes y acompañantes.

La violinista Adriana Fresno, además, fue la encargada de amenizar la sobremesa interpretando piezas actuales y muy conocidas. Cabe recordar que esta Travesía a Nado El Rasillo ofrecía la posibilidad de poder contribuir a una causa solidaria, donando 2 euros a la hora de hacer la inscripción a la Fundación de Ricky Rubio.

El dinero recaudado (100 euros) va a servir para dar visibilidad a uno de los proyectos de esta entidad, ‘I Am Ready con Nixi for Children’. ‘I Am Ready’ es un proyecto de realidad virtual que busca ofrecer una mejor experiencia hospitalaria a pacientes oncológicos que deben realizarse tratamientos de radioterapia.