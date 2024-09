Logroño busca resolver el contrato del Centro de Animales, mientras abre tercer expediente de sanción a la empresa

LOGROÑO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño buscará resolver el contrato con la empresa concesionaria del Centro de Protección de Animales, por la situación creada en los últimos meses, que le ha granjeado ya dos expedientes sancionadores y la apertura de un tercero.

Además, como ha avanzado este martes el concejal de Medio Ambiente, Jesús López, "se está preparando un nuevo pliego de licitación para poder sacarlo cuanto antes tras esa posible rescisión".

Así lo ha afirmado el edil en respuesta a una pregunta planteada por el Grupo Mixto Podemos-IU, en el pleno ordinario del mes de septiembre que ha celebrado hoy la Corporación, respecto a "las medidas que se están implementando para solucionar los problemas del Centro de Protección Animal del Ayuntamiento de Logroño".

Como ha dicho la portavoz de UP-IU, Amaia Castro, "no me fío" del Gobierno local en este asunto, ya que, en sus palabras, el primer informe de técnicos municipales sobre incumplimientos "fue en marzo, y no incoaron expediente hasta agosto; hay un segundo informe de junio y no han abierto expediente hasta septiembre; y ahora, dicen que abren un tercero".

Pero mientras, ha criticado, "se ha despedido a la auxiliar de veterinaria, no hay personal de recogida y no se han suplido las vacaciones de administración, parece que, aunque los animales son seres vivos, no encuentran la fórmula para solucionar todo esto tan rápido como si son aceras o adoquines".

Como ha señalado por contra el concejal López, "hay lacero, un veterinario de mañana y tarde y, mientras no lo ha habido, se ha contado con el servicio de una clínica veterinaria", por lo que ha asegurado que "los animales están bien atendidos en todo momento".

Ha argumentado que "el escenario es poco flexible, con los expedientes para las penalidades aprobados o el último abierto", pero ha señalado que "la empresa nos ha dicho que está dispueta a seguir con el contrato".

De esta manera, ha dicho el edil, "hay que tomar decisiones, se va a buscar la resolución del contrato, ya que no se puede rescatar la concesión, es inviable", y ha apuntado que este proceso podría durar "de cinco a seis meses", mientras se va preparando el nuevo pliego de contratación. "Se busca dar la vuelta a la situación", ha incidido el concejal.

MOCIONES.

Por otra parte, en el apartado de mociones del pleno, ha salido adelante, con la abstención de PP y el 'sí' del resto de grupos, una moción del PSOE para elaborar un programa de inmersión lingüística. Una propuesta alabada por todos, y sobre la que la concejala de Familia y Servicios Sociales, Patricia Sainz, ha apuntado que "contamos con una red estupenda de escuelas infantiles, ludotecas o centros jóvenes" para realizar este tipo de iniciativas, en las que, además "como novedad, se prevé involucrar a las familias".

Por contra, en el mismo apartado de mociones, se ha rechazado, con el 'sí' de toda la oposición y el voto en contra del Grupo Popular, una propuesta presentada por el Partido Riojano "solicitando a Adif la instalación de los murales y vidrieras de la vieja estación de tren para disfrute de la ciudadanía". Un tema en el que el concejal de Patrimonio, Íñigo López-Araquistain ha dicho que se está trabajando.

También ha decaído la moción del Grupo Vox -único que ha votado a favor- para "defensa del uso del PIN parental para que el Ayuntamiento de Logroño lleve a cabo una campala de difusión de su uso, en colaboración con los centros educativos", entre acusaciones del resto de grupos municipales de ser una propuesta "contra la libertad educativa" o que propicia "el enfrentamiento ideológico".

Igualmente, se ha rechazado una moción de Podemos-IU para la instalación de carteles identificativos y la realización de un censo digital para los establecimientos de hostelería de Logroño, que ha contado con el voto en contra del PP -y VOX, por la no aprobación de una enmienda a la propuesta inicial-, porque "sería añadir de forma redundante" algo en lo que "habría que hacer cumplir la normativa ya existente" a nivel autonómico, entre otros aspectos.

PREGUNTAS.

Por último, el apartado de preguntas, el PSOE ha planteado dos. La primera, sobre "las infraestructuras que se van a llevar al barrio de El Campillo", que han considerado "abandonado".

En respuesta, el concejal de Arquitectura y Urbanismo, Íñigo López-Araquistain ha afeado a los socialistas "no haber hecho nada en cuatro años" en la zona y ha avanzado que en este mandato se intervendrá "definitivamente en el interceptor del barranco de Oyón" mientras se están comenzando a plantear "las necesidades dotacionales del barrio".

La segunda de las cuestiones socialistas cuestionaba al Gobierno local sobre la instalación y ubicación de baños públicos autolimpiables, "anunciados hace tiempo y aún sin colocar".

Al respecto, el concejal Jesús López ha asumido la decisión de no colocar estas estructuras este año "por un tema de recorte presupuestario", si bien ha asegurado que en las cuentas municipales de 2025 irán los 625.000 euros de estos aseos más 72.000 euros de obra civil, "con lo que se pondrán en este año".