Logroño celebra este lunes y martes el último Debate sobre el Estado de la Ciudad de esta Legislatura

Archivo - Conrado Escobar, en su intervención en el Debate del año pasado. - JPEG - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Debate sobre el Estado de la Ciudad de Logroño -el último correspondiente a esta Legislatura- se celebrará mañana, lunes 19, y el 20 de octubre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la capital riojana.

En la jornada de mañana, lunes 19 de octubre, será el alcalde, Conrado Escobar, quien tome la palabra con una intervención sin límite de tiempo. El discurso está previsto que se desarrolle a partir de las 11 horas.

Al día siguiente, martes 20 de octubre, y a partir de las 9,30 horas, será el turno para la intervención de los grupos municipales, a quienes el alcalde podrá, posteriormente, dar la réplica por separado o de forma agrupada.