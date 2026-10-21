Logroño, confirmada como sede del Mundial sub 24 de Ultimate en sustitución de una ciudad japonesa - ULTIMATE

LOGROÑO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La World Flying Disc Federation (WFDF), federación Internacional de Ultimate, ha confirmado a Logroño como sede del Mundial sub 24 de Ultimate, que se disputará el verano que viene, en concreto la semana comprendida entre el 19 y el 27 de junio.

De esta forma y por primera vez en la historia de esta federación, una única sede repite organización mundialista durante tres ediciones, las correspondientes a las ediciones 2025, Mundial sub 24, y 2026, Mundial Sub 20, y la que se anuncia ahora, 2027.

Max Vitali, director de Utimate Project en Logroño, -entidad deportiva que fomenta la práctica del Ultimate en la ciudad y en La Rioja- recibió con gran alegría la confirmación por parte de la WFDF de la organización del próximo Mundial sub 24, ya que respalda el desempeño de la sede riojana durante estos años y la confianza de los rectores deportivos internacionales del Ultimate en ella.

"El próximo año el calendario apuntaba a Kamisu, Japón, pero unos imprevistos de última hora, llevaron a la federación a preguntarnos si podíamos hacernos cargo, en reconocimiento al éxito logrado en las ediciones pasadas y la confianza generada", explica Vitali.

Las candidaturas se conceden con dos años de antelación y había recaído en Kamisu, una ciudad portuaria situada en la prefectura de Ibaraki, en Japón; debido a la retirada de esta sede, la decisión última de la WFDF supone un reto para Logroño, ya que la organización tendrá un año escaso para desarrollar el trabajo, pero también la convicción de poder llevarlo a cabo, fruto de la experiencia acumulada durante los dos años anteriores.

La WFDF ha subrayado durante estos últimos años el compromiso de Logroño por la promoción del deporte, valorando sus infraestructuras, la calidad de vida y hospitalidad hacia los deportistas participantes y las familias y aficionados de todo el mundo que acompañan al Ultimate.

Recordar que en el último campeonato, Mundial sub 20 celebrado en Logroño el pasado mes de julio, la ciudad dio acogida a cerca de 4.000 visitantes durante quince días, cifra que incluía tanto jugadores y cuerpo técnico de las selecciones como aficionados al Ultimate.

El Mundial cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja.

WORLD FLYING DISC FEDERATION (WFDF)La WFDF es la federación deportiva internacional responsable de la gobernanza mundial de los deportes de disco volador (frisbee), que incluye Ultimate, Ultimate de Playa, Ultimate en silla de ruedas, Disc Golf, Freestyle, Guts y eventos individuales.

WFDF reúne a más de 122 asociaciones miembro, que representan los deportes de disco volador y a sus atletas en 118 países.

WFDF es reconocida por el International Olympic Committee (IOC), el International Paralympic Committee (IPC) y la International University Sports Federation, así como por la Association of IOC Recognised International Sports Federations, la International World Games Association, la International Masters Games Association y la Association for the International Sport for All.

WFDF es signataria del Código Mundial Antidopaje y está registrada como una organización sin ánimo de lucro en el estado de Colorado, Estados Unidos.