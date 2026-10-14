Logroño defiende hoy en Barcelona la 'sauna de Gran Vía', finalista al Premio Europeo del Espacio Público Urban

LOGROÑO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Round About Baths', de Leopold Banchini en Logroño en Concéntrico 2025, es uno de los cuatro finalistas al Premio Europeo del Espacio Público Urbano 2026.

Este Premio es uno de los reconocimientos internacionales más importantes dedicados a la transformación de los espacios públicos que mejoran la calidad de vida en las ciudades europeas.

Convocado desde el año 2000 por el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), el premio celebra este año su decimotercera edición y se ha consolidado como una referencia europea en el reconocimiento de proyectos que mejoran la vida colectiva, recuperan espacios urbanos y plantean nuevas respuestas a los desafíos ambientales y sociales de nuestras ciudades.

Javier Peña, arquitecto riojano, fundador y director de Concéntrico, será el encargado de presentar y defender el proyecto ante el jurado internacional durante la sesión pública que se celebrará en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) a lo largo de la jornada de hoy.

La intervención de Concéntrico es una de las cuatro finalistas seleccionadas entre las 381 propuestas presentadas por 38 países europeos. El proyecto ganador se dará a conocer mañana jueves 15 de octubre, durante la ceremonia de entrega de premios que tendrá lugar en el mismo centro.

'Round About Baths' destaca por su capacidad para transformar un espacio destinado al automóvil en un lugar de encuentro ciudadano. El proyecto convirtió durante Concéntrico 2025 la rotonda de la plaza Salón de Gran Vía, habitualmente aislada por el tráfico, en unos baños públicos con sauna, vestuarios y pilas de agua fría.

Durante unos días, un espacio destinado a la circulación de vehículos se transformó en un lugar para detenerse, bañarse y compartir tiempo con otras personas.

La intervención proponía así una reflexión sobre el espacio que ocupa el automóvil en nuestras ciudades y sobre las posibilidades de recuperar infraestructuras existentes para nuevos usos colectivos.

También planteaba una respuesta a las temperaturas extremas y a la necesidad de imaginar espacios públicos más adaptados a las condiciones climáticas actuales.

El proyecto planteaba una reflexión sobre el uso del espacio público y demostró cómo una intervención de pequeña escala puede modificar la relación de los ciudadanos con su entorno urbano.

Frente a las grandes transformaciones que protagonizan las otras candidaturas, la propuesta de Concéntrico reivindica la capacidad de la arquitectura efímera para recuperar espacios de la ciudad y ofrecer nuevas posibilidades de uso colectivo.

La propuesta de Logroño compite en la fase final con Zuidpark, en Amberes (Bélgica); la transformación de la plaza de las Glòries, en Barcelona (España); y el Parque de la Paz, en Vicenza (Italia).

Tres grandes operaciones de regeneración urbana que recuperan antiguas infraestructuras para convertirlas en espacios verdes, lugares de encuentro y nuevos paisajes públicos.

El jurado internacional ha seleccionado estas cuatro intervenciones por su rigor formal, sensibilidad ambiental e integración urbana, así como por su capacidad para ofrecer respuestas concretas a algunos de los principales desafíos de las ciudades europeas: la crisis climática, la restauración ecológica y la cohesión social.

Los cuatro equipos finalistas expondrán sus proyectos a lo largo de la jornada de hoy miércoles, en una sesión pública que tiene lugar en el CCCB de Barcelona.

Tras las presentaciones, el jurado internacional decidirá qué intervención merece el Premio Europeo del Espacio Público Urbano 2026. La decisión se dará a conocer mañana jueves 15 de octubre, durante la ceremonia de entrega de premios.

El jurado está presidido por la arquitecta Eva Prats, codirectora del estudio Flores&Prats, y cuenta como vocales con Angelika Fitz, directora del Architekturzentrum Wien; Monika Konrad, subdirectora de la Oficina Municipal de Arquitectura y Urbanismo de Varsovia; la arquitecta portuguesa Inês Lobo; el paisajista Bas Smets y Philip Ursprung, catedrático de Historia del Arte y la Arquitectura en la ETH de Zúrich. Lluís Ortega ejerce como secretario.

La presencia de 'Round About Baths' en esta final supone un nuevo reconocimiento a la trayectoria de Concéntrico y a su capacidad para situar Logroño en el debate internacional sobre la arquitectura y el espacio público.

Desde su creación, el festival ha convertido distintos espacios de la ciudad en lugares de experimentación, invitando a arquitectos y diseñadores internacionales a desarrollar propuestas que permitan a los ciudadanos descubrir nuevas formas de relacionarse con su entorno.

La selección de Round About Baths demuestra que una intervención desarrollada durante unos pocos días puede compartir reconocimiento con grandes proyectos de transformación urbana, poniendo en valor la capacidad de las arquitecturas temporales para ensayar ideas, generar experiencias colectivas y abrir nuevas conversaciones sobre el futuro de las ciudades.

El ganador se conocerá el jueves 15 de octubre, a las 19 horas, durante la ceremonia de entrega del Premio Europeo del Espacio Público Urbano en el CCCB de Barcelona. El acto será abierto al público y podrá seguirse en directo a través de www.publicspace.org Las dos jornadas forman parte también del programa Barcelona 2026, Capital Mundial de la Arquitectura.