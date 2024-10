Logroño destina 36.000 euros hasta 2029 para ofrecer servicios funerarios a personas sin recursos

LOGROÑO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado un nuevo expediente para ofrecer servicios funerarios a personas sin recursos. Para ello, se prevé destinar a este fin un total de 36.000 euros en cinco anualidades, hasta el ejercicio 2029.

Como ha apuntado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, "el Ayuntamiento de Logroño se hace cargo de las gastos derivados de los servicios funerarios de aquellas personas fallecidas sin recursos económicos".

Por ello, la Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana el expediente para el nuevo contrato, que se licitará en los próximos días y que cuenta con un importe de 36.000 euros (IVA incluido), que se desglosa en cinco anualidades, hasta el año 2029.

"Hay -ha afirmado Sanz- muchas personas que, debido a su situación de vulnerabilidad, por desgracia, una vez que fallecen, no tienen ni siquiera medios, o son personas muchas veces sin hogar, que no pueden abordar, porque no tienen a familias a su alrededor que puedan soportar esos gastos, los gastos de un entierro digno".

Se ha aumentado el presupuesto en este caso, lo que "hemos hecho una previsión de necesidades y queremos que esa parte esté cubierta para que no haya un imprevisto que no pueda resultar cubierto por la partida".

"Sí que es cierto también que las personas sin hogar, el sin hogarismo, es algo que por desgracia está aumentando en nuestra sociedad por diferentes causas y teniendo en cuenta también esas estadísticas y esa realidad, tenemos que ser consecuentes y no meter la cabeza debajo de la tierra, sino pues abordar aquellas necesidades que entendemos que pueden surgir en cada momento", ha recalcado la portavoz.

PROGRAMA DE MOVILIDAD EUROPEA ERASMUS+

Por otro lado, Erasmus+ es un programa europeo financiado por la Unión Europea a través del SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación), cuyo objetivo es mejorar la calidad de la Formación Profesional en Europa, el cual actúa como Agencia Nacional.

Ofrece a alumnos, a profesores y personal que imparte enseñanzas de Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio oportunidades para realizar estudios y prácticas en el extranjero, así como a mejorar las posibilidades de empleo y las habilidades personales y, de este modo, a potenciar la competitividad de la economía europea.

En este contexto, el Ayuntamiento de Logroño impulsa el programa de formación 'Logro-Europa', para que recién titulados de Formación Profesional de Grado Medio de centros educativos de la ciudad realicen prácticas laborales en varios países europeos. En la última edición, 30 alumnos de siete centros educativos de la ciudad realizaron estancias de 92 días.

Por ello, la Junta de Gobierno Local celebrada esta mañana ha aprobado las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones para los participantes en la sexta edición de 'Logro-Europa' ('Logro-Europa VII').

Serán financiadas por el Programa Erasmus+ 2024 para la movilidad de estudiantes y personal de Formación Profesional de los centros educativos IES Comercio, IES Batalla de Clavijo, IES La Laboral, Centro Paula Montal, Colegio Sagrado Corazón, IES Duques de Nájera y Centro Integrado de Formación Profesional de La Rioja.

AYUDAS PARA PROYECTOS DE ÁMBITO SOCIAL.

El Ayuntamiento de Logroño cuenta con un programa de apoyo social del que emanan dos convenios de colaboración para apoyar los proyectos desarrollados en la ciudad por Cáritas Diocesana y Cruz Roja Española, dotados con 135.000 euros cada uno.

En ambos casos, tras dar por justificado un importe de 67.500 euros, correspondiente al primer pago de cada convenio, la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno a un segundo abono de 54.000 euros para cada una de las entidades.

SALA DE EXPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO.

Con el objetivo de continuar ofreciendo el servicio de mediación cultural, información y atención al público en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno a prorrogar el contrato suscrito con Juan Carlos García Domingo por el período de un año, hasta el 30 de noviembre de 2025, tal y como permite el contrato actual, por un importe de 27.574,08 euros (IVA incluido).