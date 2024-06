Logroño niega que Transportes haya exigido dinero por eje ciclista y avanza alegaciones a un desistimiento provisional

LOGROÑO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Administración Pública, Interior y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, Francisco Iglesias, ha negado este miércoles que el Ministerio de Transportes haya exigido devolución de dinero o cambios de cualquier tipo en relación con la eliminación del eje ciclista de la ciudad en el tramo de Avenida de Portugal, como se ha informado en diversos medios de comunicación.

Informaciones que han causado "sorpresa" en el edil y en todo el equipo de Gobierno, ya que, como ha incidido Iglesias esta mañana en la rueda de prensa correspondiente a la Junta de Gobierno Local de hoy, "en ningún caso el Ministerio ha instado al Ayuntamiento de Logroño a devolver el dinero, no está investigado de ninguna manera, no ha dado un plazo de final de año para restituirlo".

A ello ha sumado que "además, tampoco se ha puesto en contacto políticamente con este Ayuntamiento desde el mes de noviembre, cuando nuestro alcalde pidió cita con el nuevo ministro Óscar Puente".

En este sentido, ha relatado que "los contactos que ha habido desde el mes de septiembre hasta el día de hoy han sido eminentemente técnicos, a excepción del día 15 de septiembre, en el cual estuvimos reunidos dos concejales y el alcalde con el anterior secretario de Estado de Transportes, hablando de las opciones que el Ayuntamiento de Logroño iba a hacer", una vez reconocida la eliminación del carril bici de Avenida de Portugal.

"La comunicación fue fluida hasta el cambio, se tuvieron reuniones técnicas, el alcalde habló con el secretario de Estado de Infraestructuras hasta ese momento, de una manera fluida y normal, como tiene que ser entre dos administraciones. En el momento que se realiza el cambio ministerial, la comunicación política desaparece, queda únicamente la comunicación técnica", ha dicho Iglesias.

A partir de ahí, ha señalado que "se van sucediendo una serie de peticiones, como la ampliación de plazos o modificaciones en tres puntos concretos: calle Sagasta, pasarela ciclo-peatonal de la A-13 y eje ciclista este-oeste, únicamente en el tramo de Avenida de Portugal", siempre, ha insistido, con "contactos tanto jurídicos como técnicos en aras de llegar a una propuesta común validada por todas las partes". De este modo, la última de estas comunicaciones se da el 24 de abril.

"No tenemos contestación del Ministerio hasta ayer, día 4 de junio, a las 13,33 horas de la tarde, en el que el Ministerio nos hace llegar una resolución provisional en la cual nos indica la valoración que tienen ellos de las modificaciones que hemos pedido". Un texto que finaliza con la conclusión por parte del Ministerio del desistimiento provisional de los cambios solicitados y la posibilidad de hacer alegaciones a esa resolución en un plazo de cinco días por parte del Ayuntamiento logroñés.

"En ningún caso se dice que el Ayuntamiento tenga que devolver, que el ayuntamiento esté investigado o que el Ayuntamiento tenga un plazo de finalización de esas obras. Se producen una serie de valoraciones y en algún caso interpretaciones de un comité técnico que desconocemos sus componentes, en el que hacen una serie de aseveraciones", ha insistido el concejal, quien ha avanzado que, ahora, en los cinco días para alegar, "elaboraremos la documentación que sea necesaria para contestar al Ministerio en los términos en los que el Ministerio interpreta".

"No hace referencia a ningún artículo concreto ni hace referencia a algún apartado concreto de la orden de subvención que estemos incumpliendo, sino que interpreta. Interpretaremos su interpretación y entonces contestaremos debidamente y a partir de ahí esperaremos acontecimientos", ha dicho Iglesias, quien ha criticado "el caos que está generando esas declaraciones y una información completamente de parte e interesada a un diario de tirada nacional".

"Es sorprendente que en ningún caso el Ministerio haya querido recabar la opinión política de este Ayuntamiento, puesto que ni el ministro ni su secretario de Estado, que efectivamente hace unas declaraciones al diario 'El País', se han querido reunir con el alcalde de Logroño, ni con alguno de sus concejales y nos sorprende que nos desayunemos esta mañana con una información en la cual falta una parte, que es el Ayuntamiento de Logroño", ha asegurado.

El edil ha incidido una vez más en que el texto transmitido ayer al Ayuntamiento "es una propuesta de resolución provisional, pero que en ningún caso da plazos, ni amenaza, porque no puede ser, en lenguaje administrativo las amenazas no pueden ser, y a partir de ahí esperaremos acontecimientos".

"Lo que les puedo decir desde el Ayuntamiento de Logroño es que no nos gustan estas formas, nos gustan los documentos administrativos, que es a lo que podemos trabajar y a lo que podemos contestar, pero no nos gustan las informaciones interesadas, de parte, tendenciosas y que además hacen un daño gratuito, generan un clima de opinión, no podemos obviar el periodo electoral en el que nos encontramos, y por eso nos indigna políticamente todavía más estas informaciones completamente sesgadas y completamente fuera de contexto", ha dicho.

Ha vuelto a insistir en que "de momento el Ministerio no le dice al Ayuntamiento lo que tiene que hacer, esperaremos a esa resolución definitiva donde escuchen las alegaciones del Ayuntamiento y entonces el Ministerio tendrá que dictar una resolución definitiva donde lo diga, en esta resolución no dice eso, simplemente manifiesta una serie de consideraciones a unos documentos presentados por el Ayuntamiento de Bogotá justificando determinados cambios en tres actuaciones concretas".

"El Ministerio -ha añadido- no nos dice que ya tenemos que tomar decisiones. Estamos en ese intercambio de documentación administrativa dentro del procedimiento y al final cuando haya una resolución definitiva veremos lo que dice el Ministerio, si sigue rechazando la argumentación del Ayuntamiento de Logroño y qué medidas nos pide tomar para continuar. En ese momento es cuando el Ayuntamiento tomará las decisiones que tenga que tomar y valorará las decisiones. Y a partir de ahí decidirá".

Desde el Consistorio se afirma que, en las alegaciones, "mantendremos la argumentación que hemos seguido llevando durante este proceso". Con todo, Iglesias ha negado una motivación política subyacente por parte del Ministerio.

"Nos disgusta que desde el mes de noviembre que el Ayuntamiento de Logroño ha pedido interlocución política con el Ministerio del Ministro Óscar Puente, hemos tenido la callada por respuesta. Nos sorprende que hoy en esa información del diario 'El País' aparezca una valoración de un secretario de Estado cuando no ha habido interlocución política en ningún momento, además de no contar la verdad, se hacen aseveraciones políticas o afirmaciones políticas que solo se ha escuchado a una parte y no se ha escuchado a la otra".